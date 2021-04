„Įmonės visiškai neatitiko kriterijų“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė VMI vadovė.

Paraiškas paramai šiemet pateikė 24 tūkst. įmonių, prašiusios 54 mln. eurų. 14-kai tūkst. įmonių jau išmokėta 33 mln. eurų. Pavyzdžiui, 900 susijusių įmonių pasidalino 16 mln. eurų.

„Nebeturime nei sausio, nei vasario likučių, viskas įmonėms yra atiduota“, – teigė VMI vadovė.

Pasak E. Janušienės, dar nagrinėjama 3 tūkst. paraiškų, kuriomis prašoma 20 mln. eurų.

VMI vadovės teigimu, subsidijos įmonėms išmokamos per 12-15 dienų.

E. Janušienė, be to, pranešė, kad per karantiną negalėjusiems veikti turgaus prekeiviams jau išmokėta 1,6 mln. eurų subsidijų, o jas gavo beveik 5,5 tūkst. žmonių.

„Praktiškai tai panašu į tai, kaip buvo praėjusiais metais išmokėta“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė E. Janušienė.

Turgaus prekeiviams, kaip ir kitiems savarankiškai dirbantiems žmonėms, dabar kas mėnesį mokama 260 eurų subsidija. Be to, jie gauna vienkartinę turgavietės mokesčio kompensaciją – vienam ne maisto prekėmis prekiaujančiam asmeniui ji siekia 300 eurų, o iš vso tam numatyta 2 mln. eurų,

Nuo sausio 20 dienos pradėtas dalinti 180 mln. eurų vertės pirmasis paramos verslui paketas, iš kurio 150 mln. eurų buvo skirta subsidijoms, o 30 mln. eurų – lengvatinėms paskoloms.

Tačiau iki šiol likus nemažai neišdalintos paramos, Vyriausybė praėjusią savaitę nutarė 50 mln. eurų paimti iš pirmo paramos paketo ir iki 120 mln. eurų padidinti paramą antrajame pakete, skirtame ypač nukentėjusioms įmonėms – šis paketas, tikimasi, bus pradėtas skirstyti balandžio viduryje.