Virš oro uostų skraidys orlaivis-laboratorija: štai ką tikrins

Jų metu „Oro navigacija“ specialiu orlaiviu-laboratorija tikrins orlaivių navigacijai ir tūpimui naudojamas sistemas bei jų siunčiamų signalų tikslumą ir patikimumą realiomis skrydžio sąlygomis.
Virš oro uostų skraidys orlaivis-laboratorija: tikrins antžemines navigacijos sistemas
Lapkričio 16-20 dienomis danguje bus galima pastebėti orlaivį-laboratoriją „Piaggio P.180 Avanti“, skrendantį skrydžių bandymams būdingomis trajektorijomis. Jis realiomis skrydžio sąlygomis tikrins ir kalibruos antžemines navigacijos sistemas, kad būtų įsitikinta, jog jų parametrai atitinka reikalavimus. Tokie patikrinimai atliekami nuolat.
„Specifinės orlaivio skrydžio trajektorijos yra gerai pastebimos ir neretai sulaukia gyventojų dėmesio, tačiau būtent tokie bandymai yra svarbi skrydžių saugos užtikrinimo dalis, leidžianti įsitikinti, kad navigacijos įranga veikia tiksliai ir patikimai“, – pranešime sakė „Oro navigacijos“ komunikacijos vadovė Lina Skersytė.
Anot pranešimo dėl skrydžių bandymų specifikos orlaivio maršrutas gali atrodyti neįprastai. Atliekant matavimus jam gali tekti daug kartų artėti prie oro uosto, kartoti tą pačią ar panašią trajektoriją, apsisukti ir vėl artėtj. Todėl stebint orlaivį nuo žemės ar skrydžių sekimo platformose gali atrodyti, kad jis ilgą laiką skraido ratais virš tos pačios teritorijos.
Bandymams naudojamas italų gamybos turbopropelerinis orlaivis, turintis trijų keliamųjų paviršių konstrukciją ir atgal nukreiptus propelerius. Tos orlaivis bandymus Lietuvoje atliko ir anksčiau.