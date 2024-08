„Vilvi Group“ pradėjo 50 mln. eurų vertės sūrių gamyklos statybą Latvijoje

Grupės įmonės „Baltic Dairy Board“ teritorijoje statoma gamykla – didžiausias investicijų projektas jos veiklos istorijoje, trečiadienį pranešė įmonė.

„Gamyklos statybas užbaigsime 2026 metais. Joje bus įrengtas automatizuotas, robotizuotas ir pačiomis moderniausiomis technologijomis paremtas sūrių gamybos cechas, sukurta daugiau nei 100 naujų darbo vietų“, – pranešime sakė „Vilvi Group“ generalinis direktorius ir akcininkas Gintaras Bertašius.

Pasak jo, naujoje gamykloje per dieną bus perdirbama per 500 tonų pieno, pagaminama apie 50 tonų sūrio, o per metus – 18 tūkst. tonų, didžioji jo dalis bus eksportuojama į daugiau nei 40 valstybių.

Projektas finansuojamas įmonės ir 26,6 mln. eurų „Citadele“ banko paskolos lėšomis. Be to, Latvijos valstybinė plėtros finansų institucija suteiks 8,5 mln. eurų paramos.

„Vilvi Group“ sudaro Vilkyškių pieninė, „Modest“, Kelmės pieninė, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“ ir Latvijos „Baltic Dairy Board“.