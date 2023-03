„Vilvi Group“ pardavimai šiemet augo 12,5 proc. iki 36,7 mln. eurų

Vien vasarį grupės pajamos siekė 16,6 mln. eurų – 3,2 proc. daugiau nei prieš metus.

2022 metų konsoliduotos grupės pajamos buvo 234,1 mln. eurų – 50 proc. daugiau nei 2021 metais, bendrovė uždirbo 12,7 mln. eurų grynojo pelno – 49,2 proc. daugiau.

„Vilvi Group“ vadovas Gintaras Bertašius anksčiau BNS teigė, kad didele dalimi pajamų augimą lėmė pabrangę produktai eksporto rinkose, kur įmonė parduoda apie 90 proc. Anot jo, kai kurie produktai per metus pabrango apie 50 proc., kai kurie ir du kartus, be to, brango produkcija ir vidaus rinkoje.

„Vilvi Group“ pernai Lietuvoje pardavė 11 proc. produkcijos (2021 metais – 14 proc.), Europos Sąjungoje – 57 proc. (52 proc.), kitose šalyse – 32 proc. (34 proc.).

„Vilvi Group“ sudaro Vilkyškių pieninė, „Modest“, Kelmės pieninė, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“ ir Latvijos „Baltic Dairy Board“. Grupės akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.