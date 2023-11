Vilniuje bus atidaryta pirmoji dainykla: siūlys ne tik pavalgyti ar išgerti

Pirmajai dainyklai sostinėje Vilniaus savivaldybė išnuomos daugiau nei 100 kv. m negyvenamąsias patalpas pačiame Vilniaus centre, rašoma savivaldybės pranešime.

„Tokio koncepto kultūrą kuriančios ir ją gyventojams skleidžiančios maitinimo įstaigos pasiteisino Londone, Berlyne, tikiu, kad tikrai bus pamėgtos ir vilniečių.

Vilnius prisidės prie naujų talentų iniciatyvų skatinimo – atlikėjai dainyklose turės galimybę pristatyti savo kūrybą, taip pat prisidės prie miesto naktinės kultūros ir naktinės ekonomikos vystymosi“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Dainyklos patalpose be viešo maitinimo (baro) veiklos, bus organizuojamas ir viešas kūrinių atlikimas, t. y. vaidinimas, dainavimas, grojimas, deklamavimas, skaitymas, šokis, kitas viešas gyvas kūrinio atlikimas ar pasitelkus bet kokias reikiamas priemones ar įrangą.

Per kalendorinius metus dainyklose bus suorganizuota bent 100 pasirodymų, ne mažiau kaip vienas per savaitę. Į viešą kūrinių atlikimą neįeis didžėjaus leidžiama foninė muzika (fonograma) ir karaokė. Pirmenybė – atlikimo įvairovei (skirtingoms formoms) ir kokybei, naujų talentų ir iniciatyvų skatinimui.

„Norime, kad vakarais, ypač savaitgalių, vilniečiai turėtų daugiau laisvalaikio alternatyvų įprastam bendravimui ir laiko leidimui mieste. Kultūra nebūtinai turi būti pasiekiama tik koncertų salėse, galerijose ar muziejuose.

Menininkų savirealizacijai galime pasitelkti kitas erdves – ir tam puikiai pasitarnaus maisto ir kultūros sintezė dainyklose“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

Dainykloje turės būti įrengta scena su pakyla ir nuolatinė garso sistema bei užtikrintas garso režisieriaus garso valdymas, o sėdimos vietos – orientuotos į sceną. Lankytojams patalpų nuomininkas turės suteikti galimybę gauti maitinimo paslaugas (bent užkandžius) ir nemokamai geriamąjį (stalo) vandenį bet kuriuo savo darbo metu.

Apie planuojamus ir vyksiančius renginius dainykla skelbs viešojoje erdvėje, o taip pat bendradarbiaudama su Savivaldybe, jos įmonėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvaus įvairiose socialinėse akcijose ir iniciatyvose.

Patalpas, Vilniaus g. 22-3, Savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomos penkeriems metams. Nustatyta pradinė nuomos kaina 26,70 euro už kv. m per mėnesį, pradinė kaina už visą nuomojamą plotą – 2 913 eurų. Pradinis įnašas – 8739 eurai (PVM netaikomas).

Nuomininkas, be išimčių vykdantis visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir organizuojantis daugiau kaip 150 kartų viešų kūrinių atlikimų per kalendorinius metus, gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio ne daugiau kaip vieną mėnesį per kalendorinius metus.

To paties pastato antrame aukšte įsikurs ir VšĮ „Vilniaus naktinis biuras“, kurie su nuomininku turės ne tik bendrą įėjimą, tačiau ir bendradarbiavimo galimybių.