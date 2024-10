Vilniuje – 8 mln. eurų vertės galingiausias Baltijos šalyse šilumos siurblys

Antrosios Vilniaus termofikacinės elektrinės teritorijoje pernai rugsėjį pradėtas statyti įrenginys bus naudojamas jau artėjantį šildymo sezoną, skelbia VŠT.

Bendrovė anksčiau skelbė, kad siurblys padidins katilinės efektyvumą ir išnaudos atliekinę šilumą – įrenginys per metus papildomai atgaus daugiau nei 17 tūkst. megavatvalandžių (MWh) energijos ir sutaupys apie 1,36 mln. eurų.

Pasak VŠT, tokio kiekio atgautos energijos pakaktų apšildyti 26 A++ energinės klasės 13,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto daugiabučius.

Be to, siurblys beveik 4 tūkst. tonų per metus sumažins į aplinką išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį (šilumos gamybai reikės naudoti mažiau gamtinių dujų) bei 347 tūkst. eurų sumažins metines apyvartinių taršos leidimų sąnaudas, todėl VŠT biržoje galės pasiūlyti konkurencingesnę šilumos kainą.

Projektas finansuotas įmonės lėšomis, o jį galutinai įgyvendinus bus gauta 1,45 mln. eurų Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama.