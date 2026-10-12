Vilniaus vystymo kompanijai pradeda vadovauti Andrius Mikalauskas

A. Mikalauskas turi sukaupęs daugiau nei 10 metų vadovavimo patirtį didelėse grupėse – jis vadovavo SBA grupės nekilnojamojo turto plėtros bendrovėms „Urban LIVE“ bei „SBA Urban“, dar anksčiau – „Vilniaus prekybos“ grupės įmonei „Barbora“ ir jos veiklai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, taip pat buvo „Barbora Polska“ ir „Vilniaus prekybos“ valdybos pirmininku.
Kaip skelbia „Verslo žinios“, kartu su A. Mikalausku „Vilniaus prekybos“ įmonėse 2019–2023 metais dirbo ir M. Kuncaitis – jis vadovavo „Vilniaus prekybai“ ir „Maxima grupei“, „Euroapothecos“ ir „Akropolis Group“ valdyboms bei dirbo „NDX Group“ valdyboje.
A. Mikalauskas pranešime teigė pirmiausia sieksiantis stiprinti įmonės gebėjimą valdyti didelį ir kompleksinį miesto projektų portfelį.
M. Kuncaitis sako, kad VVK šiuo metu patikėtas vienas didžiausių ir ambicingiausių projektų portfelių jos istorijoje – ji rūpinasi daugiau nei 200 projektų, kurių bendra vertė siekia apie 1 mlrd. eurų.
Tarp didžiausių projektų – Nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno Vilniuje, Didžiosios Britanijos architektų kompanijos „Zaha Hadid“ projektuojama erdvė prie Vilniaus geležinkelio stoties, Vilniaus kongresų centras, lengvosios atletikos maniežas Žirmūnuose, devynios mokyklos bei darželiai.
Rugpjūčio pabaigoje buvusi VVK vadovė Laura Joffė, vadovavusi nuo 2023 metų liepos, bendru sutarimu pasitraukė iš įmonės.
Bendrovė teikia miesto teritorijų planavimo, savivaldybei priklausančių viešosios paskirties objektų projektavimo, statybos valdymo ir techninės priežiūros paslaugas, administruoja ugdymo įstaigų pastatus, teikia projektavimo ir urbanistikos paslaugas.