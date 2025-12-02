 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus savivaldybė skelbia architektūrinį konkursą kongresų centrui šalia Seimo

2025-12-02 14:40 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 14:40

Vilnius skelbia atvirą tarptautinį architektūrinį konkursą Vilniaus kongresų centro idėjai atrinkti. Numatytas prizinis fondas – 100 tūkst. eurų, o pats verslo klasės objektas, kaip planuojama, iškils iki 2031 metų pabaigos, sostinės A. Goštauto gatvėje šalia Seimo rūmų.

Spaudos konferencija: Vilnius skelbia tarptautinį konkursą naujo kongresų centro architektūrinei idėjai (nuotr. Elta)
9

0

„Turime ambiciją, kad Vilnius taptų verslo konferencijų lyderiu regione – tiek tarp Baltijos, tiek tarp Šiaurės šalių, sukurdamas tam reikalingą infrastruktūrą", – žurnalistams antradienį sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šita investicija leistų Vilnių pozicionuoti kaip lyderį regione. Šios infrastruktūros trūksta jau ilgą laiką“, – tikino jis.

Pasak savivaldybės, tai bus strateginės svarbos projektas, sukursiantis modernią infrastruktūrą tarptautiniams kongresams, konferencijoms ir renginiams. 

Šiuo metu Lietuva neturi specializuoto centro, galinčio priimti daugiau nei 2 tūkst. renginių dalyvių vienoje vietoje, todėl praranda galimybes pritraukti didelio masto tarptautinius renginius, auginti atvykstamojo konferencinio turizmo srautus, kurie generuoja didžiausias pajamas.

„Reikia, kad patalpos atitiktų reikalingą kvadratūrą ir reikalavimą, kad būtų 15 minučių iki geriausių Vilniaus (4 ar 5 žvaigždučių – ELTA) viešbučių“, – sakė V. Benkunskas.

Pasak jo, šiuo metu didžiausias ir populiariausias Vilniaus konferencijų centras „Litexpo“ didžiausių tarptautinių renginių nepritraukia būtent todėl, kad neatitinka reikalavimo dėl viešbučių prieinamumo.

„Šis projektas – ypatinga ambicija statiniui su maždaug 31,5 tūkst. kv. m plotu, kuriame bus apie 17 salių renginiams, galinčių priimti apie 4,5 tūkst. asmenų. Taip pat bus projektuojami susitikimų kambariai, parodų ir maitinimo erdvės, požeminis parkingas. Kadangi regiono mastu tai bus unikalus objektas, tikimės, jog konkursas pritrauks stipriausias tarptautines architektų komandas“, – teigė savivaldybės valdomos „Vilniaus vystymo kompanijos“ generalinė direktorė Laura Joffė.

Kaip teigė V. Benkunskas, planuojamo verslo klasės konferencijų centro vertė bus daugiau nei 100 mln. eurų, centras sukurs apie 700–1,2 tūkst. naujų darbo vietų. Skaičiuojama, kad kiekvienas atvykęs konferencijos dalyvis mieste paliktų apie 500 eurų per dieną.

„Mūsų skaičiavimu, grąža per mokesčius, per užimtumą ir sektoriaus plėtrą bus didžiulė ir investicija atsipirks per 10 metų“, – teigė sostinės meras.

Tiesa, anot jo, Vilnius neplanuoja miesto centre įrengto pastato operuoti ir sieks šią atsakomybę perleisti valstybei.

„Vilniaus miesto savivaldybė neturi jokių tikslų pati dalyvauti šio objekto operavime, nes tai nėra mūsų funkcija. Ieškome bendrų sąlyčio taškų su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Planuoju susitikti su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, turime bendradarbiavimą ir diskusiją su „Litexpo“, nes čia reikia matyti visą kontekstą“, – tikino meras.

„Suprojektavus pastatą, statybas ir operavimą, objektą tikrai galėtume perleisti valstybei, nes tai tikrai būtų valstybės reikalas“, – reziumavo V. Benkunskas.

Vilniaus kongresų centras iškils Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype A. Tumėno ir A. Goštauto gatvių sankryžoje, kuriame šiuo metu yra žalioji zona bei dalis miesto ir Seimo parkavimo aikštelės.

Konkursinių darbų laukiama iki 2026 m. kovo 16 dienos, o pats objektas Vilniaus centre bus pastatytas ne anksčiau nei 2031 m.

