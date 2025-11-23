 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uoste neramumai: dėl grėsmės stabdomi skrydžiai

2025-11-23 19:09 / šaltinis: BNS
2025-11-23 19:09

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sekmadienį kelioms valandoms stabdomas Vilniaus oro uosto (VOU) darbas.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sekmadienį kelioms valandoms stabdomas Vilniaus oro uosto (VOU) darbas.

6

„Dėl rizikų civilinei aviacijai 18.55 sustabdyta VOU veikla. Preliminariai – trims valandoms. Keleiviams rekomenduojame stebėti oro uosto ir aviakompanijų skelbiamą informaciją“, – žurnalistams nurodė centras.

Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas ketvirtadienį, taip paveikiant per 1,1 tūkst. keleivių ir 10 skrydžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją šią savaitę atidarė.

Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai grįžti į Lietuvą nėra išleidžiami.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę sakė, kad kontrabandiniai balionai yra nauja Lietuvos realybė, tačiau pabrėžė, kad jei įskridimai kartotis, sieną gali būti vėl uždaryta.

