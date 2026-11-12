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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uoste dyzelinius autobusus pakeis 12 elektrinių: projektas kainavo 7,2 mln. eurų

2026-11-12 12:22 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 12:22
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Vilniaus oro uoste keleivius tarp terminalo ir orlaivių nuo kitos savaitės veš 12 naujų elektrinių Vokietijos oro uostų autobusų gamintojos „Cobus“ autobusų – jie pakeis šiuo metu veikiančius senuosius dyzelinius autobusus.

Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus oro uoste keleivius tarp terminalo ir orlaivių nuo kitos savaitės veš 12 naujų elektrinių Vokietijos oro uostų autobusų gamintojos „Cobus“ autobusų – jie pakeis šiuo metu veikiančius senuosius dyzelinius autobusus.

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Į naujus autobusus, jų techninį aptarnavimą, gedimų šalinimą ir infrastruktūrą 7,2 mln. eurų (be PVM) investavusi tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) taip pat tampa keleivių vežimo Vilniaus oro uoste operatore – dabar keleiviai vežami antžeminio aptarnavimo bendrovių autobusais.

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Susisiekimo viceministrė Živilė Poželienė sako, kad oro uostų modernizavimas apima ne tik terminalų plėtrą, bet ir keleivių patogumo gerinimą.

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„Oro uostas daugeliui keliautojų yra vienas pirmųjų ir paskutinių įspūdžių apie Lietuvą. Todėl siekiama, kad tas įspūdis būtų modernus, patogus ir tausojantis aplinką“, – autobusų pristatymo renginyje ketvirtadienį Vilniuje sakė Ž. Poželienė.

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Savo ruožtu laikinoji LTOU generalinė direktorė Diana Bankauskienė pabrėžia, kad dyzelinius autobusus pakeitus elektriniais, tiesioginės CO2 emisijos keleivių pervežimo metu sumažės nuo 58 tonų per metus iki nulio.

„Šio pokyčio labai reikėjo, jis yra strategiškai planuotas (...). Negalėjome įpareigoti antžeminių paslaugų teikėjų įsigyti šių autobusų, nes kaina yra tikrai didelė, todėl pasirinkome tokį modelį, kad tą padarėme patys, kad keleiviams būtų patogi kelionė“, – žurnalistams sakė D. Bankauskienė.

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Skelbta, kad LTOU ir „Cobus“ pasirašytoje sutartyje taip pat numatyta galimybė ateityje įsigyti dar tris tokius autobusus. Pasak D. Bankauskienės, šiuo metu daugiau autobusų įsigyti neplanuojama, bet esant poreikiui tokia galimybė neatmetama.

„Sutartis tą leidžia ir kol kas mes esame apsiskaičiavę, kad tų 12 autobusų tikrai pilnai pakaks, todėl šiuo metu daugiau jų įsigyti neplanuojame, bet tokia galimybė lieka ateičiai. Jeigu prireiktų ir matysime, kad sparčiau auga keleivių skaičius, tuomet tikrai įsigysime papildomai“, – teigė laikinoji LTOU vadovė.

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Keleiviai į vieną orlaivį bus vežami dviem autobusais

Kaip rašė BNS, beveik 14 metrų ilgio ir 2,7 metro pločio autobusai su 96 vietomis keleiviams leis efektyviau ir tvariau valdyti oro uosto transporto parką.

LTOU operacijų vadovas Valdas Stropus sako, kad į autobusą telpa beveik 100 keleivių – bandymą atlikusi bendrovė į vieną jų patogiai sutalpino 98 oro uosto darbuotojus ir partnerius.

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„Standartinį orlaivį „Boeing 737“ arba „Airbus A320“ mes lengvai galėtume aptarnauti dviem autobusais“, – žurnalistams sakė V. Stropus.

Anot jo, didžiausias iššūkis įgyvendinant projektą buvo ne elektrinių autobusų įkrovimo infrastruktūros įrengimas, o naujo keleivių pervežimo modelio parinkimas.

„Lietuvos oro uostų darbuotojai nuo lapkričio 16 dienos tiek vairuos autobusus, tiek pati veikla keleivių gabenimo, transportavimo autobusais nuo terminalo iki lėktuvo ir atvirkščiai bus planuojama, koordinuojama būtent oro uosto operacijų ir bus šita veikla integruota į bendrą operacijų valdymą“, – žurnalistams sakė V. Stropus.

„Cobus“ autobusais keleiviai vežami daugiau kaip 350 oro uostų visame pasaulyje.

indeliai.lt

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