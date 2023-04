Vilioja jau ne tik alga: darbuotojams apmoka vaikų stovyklas, sporto įrangą ar aprangą, psichologo konsultacijas

Darbo rinkos specialistai pastebi, kad keisdami darbą darbuotojai tikisi tokių pačių arba net geresnių sąlygų, negu turėjo prieš tai. Tačiau darbdaviai šiuo metu taupo, todėl papildomas naudas stengiasi optimizuoti.

Svarbiausia rūpintis darbuotojų sveikata

Personalo valdymo profesionalų asociacijos direktorė Aušra Bytautienė, remdamasi 2022 metų atlygio tyrimų duomenimis, teigė, kad populiariausios papildomos naudos tarp Lietuvoje veikiančių organizacijų buvo standartinės ir niekuo neišsiskiriančios.

Anot jos, įmonės darbuotojams suteikė mobiliuosius telefonus, automobilius ir sveikatos draudimus.

„Išaugus kaštams šiuo metu vienas svarbesnių įmonių tikslų – bent jau daugiau nedidinti savo kaštų, taip pat ieškoti, kaip optimizuoti papildomų naudų krepšelį. Kad nešvaistytų lėšų toms naudoms, kurių nereikia, tam geriausiai padėti gali išsiaiškinimas, ką konkrečiai labiausiai vertina jų organizacijos darbuotojai.

Vienas tokių pavyzdžių, yra sporto klubas, už jo narystę darbdaviai sumoka, tačiau statistika rodo, kad juo naudojasi labai nedidelis procentas darbuotojų. Vadinasi, didžioji dalis lėšų buvo iššvaistyta beprasmiškai“, – pavyzdį pateikė personalo įmonių atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad pasaulyje, jau kurį laiką pereinama prie papildomų naudų individualizavimo, kai darbuotojas turi galimybę iš keleto siūlomų naudų pasirinkti, kas jam yra svarbu.

„Tačiau šiuo metu būtina atkreipti dėmesį ir į dar vieną labai svarbų faktorių – yra stipriai išaugęs procentas darbuotojų, kurie teigia esantys ties perdegimo riba ar jau perdegę. Taigi jei organizacija ieško, kaip koreguojant atlygio sistemą ir papildomas naudas padidinti darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą, pirmiausia reikėtų būtinai pasitikrinti, kaip jaučiasi jos darbuotojai.

Svarbu, kad darbuotojai būtų pailsėję ir produktyvūs, nes turint pervargusius darbuotojus neišgelbės jokios papildomos naudos ar atlygio pokyčiai“, – įspėjo A. Bytautienė.

Suteikia nemokamas psichologo paslaugas

Tai patvirtino ir bendrovės „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovė Sandra Daukšienė.

Ji tikino, kad jos atstovaujamoje įmonėje didelis dėmesys yra skiriamas ir darbuotojų psichinei sveikatai.

„Visi darbuotojai gali 24 val. ir 7 dienas per savaitę gauti konfidencialias ir nemokamas įvairių profesionalų (psichologų, teisininkų, mokesčių specialistų) konsultacijas. Be to, psichikos sveikatai skirti ir užsiėmimai bei sesijos, kad darbuotojai galėtų ugdyti ir tobulinti įgūdžius, susijusius su psichikos sveikatos stiprinimu. Mokymų metu vadovai gilina žinias ne tik apie tai, kaip atpažinti stresą ir perdegimą darbe, bet ir kaip padėti sau ir savo darbuotojams tokių situacijų metu.

Darbuotojus skatiname užsiimti savanoriška veikla pripažintose labdaros ir bendruomenės organizacijose. Kasmet darbuotojams kompensuojame iki 5 dienų, skirtų jų pasirinktai savanorystei pripažintose labdaros ir bendruomenės organizacijose“, – toliau darbuotojams skiriamas naudas vardijo specialistė.

Ji teigė, kad naudų paketas yra tobulinamas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir norus.

„Pavyzdžiui, sveikatingumo ir asmeninio tobulėjimo priedą per kelis dešimtmečius gerokai praplėtėme atsižvelgdami į darbuotojų iškeltus poreikius.

Dabar darbuotojai gali pagal jį įsigyti sportinę įrangą, aprangą ar net kelialapį į vaikų stovyklą“, – komentavo įmonės atstovė.

Vien tik atlyginimu darbuotojo nesuvilioja

S. Daukšienė išskyrė keletą priežasčių, kodėl darbuotojai renkasi konkrečią darbovietę.

„Šiais laikais kiekvienas atsakingas darbdavys siūlo bent jau minimalų papildomų naudų paketą. Todėl net neabejoju, kad tai turi įtakos jų apsisprendimui darbintis, tačiau tai tikrai nėra vienintelis aspektas – svarbu ir atlyginimo dydis, įmonės kultūra, karjeros ir tobulėjimo galimybės“, – vardijo įmonės atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad jos atstovaujama įmonė nuo pat veiklos pradžios diegė vakarietišką darbo kultūrą ir orientavosi į darbuotojų gerovę.

„Mūsų darbuotojams suteikiamas gyvybės ir nelaimingų atsitikimų bei privatus sveikatos draudimas, sporto, sveikatingumo ir asmeninio tobulėjimo veiklų kompensavimas, kasmetinis atostogų priedas, papildomos lėšos privačiam pensijos kaupimui, priedai ir papildomos atostogų dienos, įvairios pripažinimo programos“, – vardijo įmonės atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad mokami ir priedai vaikus į pirmą klasę išleidžiantiems tėvams ar vaiką su negalia auginantiems tėvams.

„O po pertraukos į darbą grįžusiems tėvams kuo sklandžiau integruotis bei derinti darbą su vaikų auginimu padeda „Laimingų tėvų“ (angl. Happy Parents) programa. Po vaiko priežiūros atostogų grįžę tėvai pirmą mėnesį gali dirbti lanksčiu darbo grafiku ne visą darbo dieną, bet ne mažiau kaip 50 proc. savo darbo laiko, ir gauti 100 proc. savo darbo užmokesčio. Taip pat nuo šių metų sausio 1 d. suteikiame papildomas visiškai apmokamas vaiko priežiūros atostogas: pirminiams globėjams suteikiamos ne mažiau kaip 18 savaičių, o antriniams – ne mažiau 8 savaičių atostogos.

Esame įdiegę ir hibridinį darbo modelį, leidžiantį derinti darbą iš namų ir biure“, – pasakojo įmonės atstovė.

Svarbu ir pagyrimas ar laisvadienis per gimtadienį

Tuo metu draudimo bendrovė „BTA Baltic Insurance Company“ (BTA) atliko tyrimą ir paklausė savo darbuotojų, kokias jų siūlomas papildomas naudas, jie vertina labiausiai.

Viena iš darbuotojus motyvuojančių priemonių yra galimybė tobulėti. Tyrimo duomenimis, daugelis įmonės darbuotojų sakė, kad tiesioginis vadovas prisideda prie jų profesinio tobulėjimo ir jie gauna pakankamai žinių bei galimybių mokytis, kad galėtų ne tik atlikti užduotis, bet ir siekti savo tikslų.

Administracinių padalinių darbuotojai labai teigiamai įvertino ir hibridinio darbo modelį, kai gali savarankiškai pasirinkti, kurią dieną ir kur bus produktyvesni.

Iš 20 teikiamų naudų sąrašo įmonės darbuotojai aukščiausiais balais vertina laisvadienius gimtadienio proga, papildomus laisvadienius už stažą ir premijas už svarbius gyvenimo įvykius. Tačiau vertingiausių naudų sąraše dažniausiai minimas papildomas sveikatos draudimas ir lanksčios darbo valandos.