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VIK`o vadovas Daktariūnas: ketiname investuoti į „rimtus“ strateginius valstybės projektus

2026-09-25 10:52 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 10:52
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Finansų ministerijai atsitraukus nuo ankstesnio plano valstybės valdomą įmonę „Valstybės investicinį kapitalas“ (VIK'as) prijungti prie nacionalinio plėtros banko ILTE, jos vadovas sako, kad bendrovė ketina investuoti į naujus „rimtus“ valstybės strateginius projektus. 

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)

Finansų ministerijai atsitraukus nuo ankstesnio plano valstybės valdomą įmonę „Valstybės investicinį kapitalas“ (VIK'as) prijungti prie nacionalinio plėtros banko ILTE, jos vadovas sako, kad bendrovė ketina investuoti į naujus „rimtus“ valstybės strateginius projektus. 

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Vaido Daktariūno teigimu, bendrovė ir dabar efektyviai investuoja į strateginius valstybės projektus, o tai rodo, jog ministerija bendrovę laiko „rimta įmone, kuri tęsia darbus“.

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„Kaip suprantu, buvo vertinamas Vyriausybės priemonių planas ir matoma, kad VIK'as irgi turi savo vaidmenį kapitalo rinkoje, tam tikrą track record'ą (veiklos rezultatus – BNS), pasitikėjimą tarp institucinių investuotojų ir gali tą strateginių projektų poreikį  visiškai išpildyti“, – BNS sakė V. Daktariūnas.

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„Mūsų viskas jau yra sukurta, esame veikiantis instrumentas“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys šią savaitę pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti VIK'o akcijas ILTE. Pasak pranešimo, akcininkė nusprendė įmonei „suformuoti išskirtines užduotis investuojant kapitalą į strateginius šalies projektus ir gynybos sektorių“.

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„Kadangi esame listinguojama įmonė, daug vidinės informacijos atskleisti negaliu. Bet iš esmės, jei ateina rimti projektai į Lietuvą, reikalingos investicijos, tikrai žiūrėsime, vertinsime ir į tai investuosime“, – teigė V. Daktariūnas, paprašytas paaiškinti, kokios tai užduotys.  

Tuo metu ILTE teigia, kad toks ministerijos sprendimas nekeičia banko planų dėl investicijų į gynybą ir saugumą.

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„ILTE ir toliau teiks finansavimą gynybos ir saugumo srityje, įskaitant startuolius, įvairaus dydžio įmones bei gynybos, saugumo ir atsparumo infrastruktūrą. Todėl ši kryptis išlieka svarbi ir toliau“, – komentare BNS teigė ILTE.

Buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas šiemet vasarį skelbė, kad per artimiausius kelerius metus siekiant gynybai pritraukti papildomą 1 mlrd. eurų, VIK'as bus prijungiamas prie ILTE – taip padidės banko įstatinis kapitalas, o tai padės jam saugumo projektams per 3–5 metus pritraukti daugiau finansavimo palankesnėms sąlygomis, paskatins gynybos pramonę.

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Planuota, kad prijungus VIK'ą plėtros banko įstatinis kapitalas padidėtų apie 101 mln. eurų, o tiksli į akcijų vertė paaiškėtų atlikus nepriklausomą įvertinimą.

Pasak V. Dakariūno, VIK'as ir dabar stiprina savo investicijų galimybes – turi „Fitch Ratings“ agentūros suteiktą A+ skolinimosi reitingą, tęsia 400 mln. eurų vertės obligacijų programą, kuriai suteikta valstybės garantija.

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BNS rašė, kad VIK'as iki šių metų pabaigos ruošiasi išleisti naują 29,5 mln. eurų obligacijų emisiją. 

„Pagrindinis (obligacijų emisijos – BNS) tikslas – tolesnis „Rheinmetall“ projekto Lietuvoje finansavimas“, – BNS sakė VIK vadovas Vaidas Daktariūnas.

VIK'as yra netiesioginė Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Radviliškio rajone projekto dalininkas.

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Rugsėjo viduryje BNS rašė, kad energetikos grupė „Epso-G“ ir VIK'as ketina investuoti dar 33,6 mln. eurų į kartu su „Rheinmetall“ statomą gamyklą. Tam  „Epso-G“ valdoma įmonė „Epso-G Invest“ išleis tokios vertės naują akcijų emisiją. Akcininkams pritarus „Epso-G“ į ją investuos 17,13 mln. eurų, o VIK'as – dar 16,46 mln. eurų.

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„Epso-G“ priklauso 51 proc., o VIK'ui – 49 proc. „Epso-G Invest“ akcijų. Pastaroji valdo 48 proc. „Rheinmetall“ 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą įgyvendinančios „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų – likę 51 proc. priklauso Vokietijos koncernui, 1 proc. – Finansų ministerijos kontroliuojamai Giraitės ginkluotės gamyklai.

„Rheinmetall“ kartu su „Epso-G Invest“ stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą Radviliškio rajone, šalia Baisogalos. Manoma, kad ji turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį.

indeliai.lt

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