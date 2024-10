Vienas paprastas veiksmas „Rimi“ pirkėjams padės išsaugoti 5,6 tonų popieriaus

Prekybos tinklas „Rimi Lietuva“ toliau diegia skaitmenines naujoves, ne tik palengvinančias apsipirkimą, bet ir padedančias saugoti gamtą. Nuo spalio 1 d. visose „Rimi“ parduotuvėse ir reguliariose kasose pirkėjai turės galimybę nebespausdinti popierinių čekių ir išsaugoti vidutiniškai 5,6 tonas popieriaus per metus. Be to, „Rimi Lietuva“ prieš dvejus metus pirmieji Lietuvoje pasiūlė savitarnos kasose galimybę nespausdinti popierinių kvitų ir gauti skaitmeninę jo versiją. Būtent už šią inovaciją „Atliekų kultūros“ apdovanojimuose jie pelnė 2022 „Metų pavyzdžio“ apdovanojimą.