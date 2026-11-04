Viena idėja, dešimtys naudų: kaip gimsta sėkmingi vietos projektai

Sėkmingi vietos projektai įrodo, kad tikslinga parama – tai ne tik atnaujintos prieplaukos, sutvarkytos ežerų pakrantės ar išsaugotas žuvininkystės paveldas. Tai galingas impulsas, kuris stiprina bendruomenių gyvybingumą, skatina turizmą ir kuria ilgalaikę vertę ateities kartoms.
Tverečiaus ežero pakrantė atgimė naujam gyvenimui
Vienas mažas Ignalinos rajono miestelis įrodė, kad užsispyrimas, vienybė ir gauta ES parama gali paversti atokų gamtos kampelį tikru bendruomenės traukos centru. Tverečiaus miestelis įsikūręs prie Tverečiaus ežero, turinčio puikias gamtines sąlygas mažosios sporto infrastruktūros plėtrai. Įvertinus visas galimybes, gimė idėja, kad tenkinant visuomenės poreikius rekreacija turi būti derinama su sportine veikla. Taip buvo inicijuotas projektas „Sueikim, sportuokim, bendraukim žalioj pakrantėj mėlyno vandens“, pavertęs ežero pakrantę sutvarkyta viešąja erdve, pritaikyta tiek šeimoms su vaikais, tiek jaunimui ar vyresnio amžiaus žmonėms aktyviai leisti laiką bei bendrauti.
Dar visai neseniai Tverečiaus ežero pakrantė reikalavo nemažai rūpesčio, mat jai kilo didelė grėsmė dėl užpelkėjimo ir invazinių augalų išplitimo. Tačiau Tverečiaus Švč. Trejybės parapija su partnere Tverečiaus krašto bendruomene nutarė šią gamtos erdvę grąžinti gyventojams. Gautos ES ir valstybės paramos lėšos, administruojamos per Ignalinos rajono vietos veiklos grupę pagal priemonę „Pakrančių prieinamumo ir infrastruktūros gerinimas“, leido imtis didelių pokyčių.
Dar iki projekto įgyvendinimo dalis vietovaizdžio buvo išvalyta bendruomenės pastangomis nuolat rengiant talkas. Pačios darbų pradžios laikas nebuvo labai palankus vykdytojams, o nuolatiniai lietūs ir didelė drėgmė pareikalavo papildomų darbų bei išlaidų. Teritorijoje reikėjo atlikti didelius paruošiamuosius darbus: ji buvo išlyginta, pašalinti kelmai ir menkaverčiai krūmai.
Įgyvendinant projektą pasiekti apčiuopiami rezultatai. Teritorijoje 430 kv. m plote paskleistas smėlio sluoksnis ir suformuotas tvarkingas pliažas bei maudynėms pritaikyta zona, o taip pat nutiestas pėsčiųjų takas su aikštelėmis, visiškai pritaikytas neįgaliesiems.
Aktyvaus poilsio infrastruktūrą papildė lauko treniruokliai, iš kurių vienas pritaikytas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, reguliuojamo aukščio krepšinio stovas bei vaikų žaidimų aikštelė. Pastatyta persirengimo kabina, suoliukai, šiukšliadėžės ir dviračių laikymo stovas.
Siekiant pasirūpinti aplinka ir sustabdyti ekosistemos nykimą, pasodinta augalų jos būklei gerinti – baltųjų gluosnių, melvenių, raudoklių ir kitų. Taip pat įsigytas specialus traktoriukas, kuris palengvina kasdienę teritorijos priežiūrą.
Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė Ligita Smagurauskienė džiaugiasi pasiektais rezultatais ir akcentuoja, kad viskas yra įmanoma, kai vieningai siekiama gražaus tikslo. Pasak jos, šis projektas turėjo aiškius siekius: paversti ežerą patraukliu objektu vietos gyventojams, svečiams ir turistams, skatinti aktyvų poilsį gamtoje, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, prisidėti prie vaikų bei jaunimo socializacijos, užtikrinti nusikalstamumo prevenciją bei sukurti sąlygas specialiųjų poreikių turinčių žmonių poilsiui. „Atsivėręs prižiūrimos pakrantės grožis – bendruomenės vieningumo, užsispyrimo ir darbštumo vaisius. Dabar ši sukurta gerovė prieinama visiems, mėgstantiems sveiką gyvenseną bei bendrystę – kraštiečiams, svečiams ir Tverečiuje įsikūrusių kunigo Jono Bosko saleziečių namų stovyklautojams“, – džiaugiasi projekto sėkme L. Smagurauskienė.
Apie projektą trumpai:
- Projekto pavadinimas: „Sueikim, sportuokim, bendraukim žalioj pakrantėj mėlyno vandens“.
- Pareiškėjas: Tverečiaus Švč. Trejybės parapija (partnerė – Tverečiaus krašto bendruomenė)
- Projekto vertė: 29 493,00 Eur
- Finansavimas: Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2 priemonę „Pakrančių prieinamumo ir infrastruktūros gerinimas“, panaudojant Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas.
Žuvininkystės paveldo ir šiuolaikinių idėjų darna
Kuršių marių regionas – tai vėjo, vandenų ir ramybės užuovėja, kurioje laikas teka visai kitu ritmu. Šis kraštas patrauklus tuo, kad atstumai čia atrodo didesni, erdvės daugiau, o gyvenimas arti vandens suformavo labai savitą vietos gyventojų būdą.
Dreverna yra senasis žvejų kaimas, išlaikęs autentišką Pamario dvasią ir unikalų šarmą. Tai – ne tik poilsio zona, bet ir unikali, atvira erdvė su savo charakteriu. Čia sėkmingai derinamos gilios žvejybos tradicijos su šiuolaikiniu gyvenimu. Dabar Dreverna – gyva ir funkcionali vieta. Būtent čia VšĮ „Vandens sporto akademija“ kartu su partnere asociacija „Alternatyvioji akvakultūra“ įgyvendino Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės finansuojamą projektą „Universalios Dizaino Sintezė: Žuvininkystės tematikos skulptūrų parkas su pavėsinėmis, pontoninėmis prieplaukomis ir saugumo inovacijomis“.
Šiandien vietos bendruomenė ir krašto svečiai jau gali džiaugtis išskirtinės laisvalaikio erdvės rezultatais. Pakrantėje iškilo unikalus žuvininkystės tematikos skulptūrų parkas, kuris tapo pagrindine šios erdvės ašimi. Meniniai akcentai ne tik papuošė pakrantę, bet ir įprasmina gilias krašto žuvininkystės tradicijas, puoselėja vietos identitetą bei skatina domėtis regiono paveldu. Ši meninė oazė dabar kviečia visus užsukti ramiam poilsiui ir pažinčiai su krašto istorija. Tęsiant darbus, pakrantėje buvo įrengtos patogios mobilios pavėsinės, leidžiančios poilsiautojams – šeimoms, mokykloms ar bendruomenių grupėms, ypač tiems, kurie dalyvauja edukacinėse veiklose, leisti laiką gamtoje bet kokiu oru. Šiuolaikiškos pontoninės prieplaukos (lieptai) užtikrina saugų bei patogų priėjimą prie vandens žvejams, laivybos mėgėjams ar vandens turizmo entuziastams.
Svarbu tai, kad įdiegus šiuolaikines technologijas, buvimas prie vandens dabar visapusiškai saugus visoms amžiaus grupėms. Visame projekte griežtai vadovaujamasi universalaus dizaino principu –infrastruktūra visiškai pritaikyta ir patogi šeimoms su vaikais, senjorams ir judėjimo negalią turintiems asmenis.
Siekiant užtikrinti viešosios erdvės bei Drevernos upės saugumą įdiegta ir vaizdo stebėjimo sistema, suteikianti galimybę stebėti ir apsaugoti viešąją erdvę nuo galimų incidentų, vandalizmo ar aplinkosauginių pažeidimų.
Su žuvininkystės parko įgyvendinimo rezultatais visuomenę supažindins projekto metu sukurtas filmas. Svarbu tai, kad jis pritaikytas ir žmonėms su negalia, įskaitant titrus ir garsines instrukcijas, kad visiems būtų lengviau susipažinti su šios erdvės privalumais ir edukacine vertybe.
„Ši ES ir valstybės paramos lėšomis finansuojama mūsų iniciatyva sustiprino pakrančių bendruomenės gyvybingumą, padidino Pajūrio krašto patrauklumą ir sukūrė modernią, saugią bei tvarią laisvalaikio erdvę, kuria gali mėgautis visi“, – sako Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei vadovaujantis Egidijus Narevičius.
Apie projektą trumpai:
- Projekto pavadinimas: „Universalios Dizaino Sintezė: Žuvininkystės tematikos skulptūrų parkas su pavėsinėmis, pontoninėmis prieplaukomis ir saugumo inovacijomis“
- Pareiškėjas: VšĮ Vandens sporto akademija (partneris - asociacija „Alternatyvioji akvakultūra“)
- Projekto vertė: 117 884 Eur
- Finansavimas: Projektas įgyvendinamas pagal Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono tvarios plėtros strategijos 2023-2027 m. priemonę „Pakrančių prieinamumo ir infrastruktūros gerinimas“ (pagal VPS 3 priemonę „Žuvininkystės paveldo puoselėjimas ir pakrančių bendruomenių gyvybingumo stiprinimas“), panaudojant Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas.
Filmą apie įgyvendintą projektą Drevernoje galite peržiūrėti ČIA.
Daugiau apie paramą žuvininkystės regionų vietos bendruomenėms pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programą galite rasti ČIA.