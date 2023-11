Vežėjai prašo didinti kvotas vilkikų vairuotojams

Vežėjų teigimu, Migracijos departamento duomenų bazėje kvotų neliko lapkričio 17 dieną. Institucijų prašoma kuo skubiau didinti metinį kvotų limitą, kad logistikos sektoriaus veikla iki Naujųjų metų nesutriktų, arba iš viso jų atsisakyti. Vežėjų teigimu, kvotų limitai įmonėms kasmet atneša milijoninių nuostolių.

Dėl to jie kreipėsi į Vyriausybę, Susisiekimo, Socialinės apaugos ir darbo ministerijas bei Seimo Ekonomikos komitetą.

„Šiuo atveju labai blogai yra ne tik greitai išsenkančių kvotų problema, bet ir tai, kad per mažai dėmesio kreipiama į esmines priežastis, kodėl kvotos taip greitai senka. O jos paslaugų sektoriuje labai sparčiai tirpsta dėl to, jog laikinojo įdarbinimo įmonės, neturinčios nei licencijos, nei vilkikų, be jokių apribojimų pagal kvotas kviečiasi vairuotojus iš trečiųjų šalių, o šiems gavus leidimus dirbti, juos „pernuomoja“ lyg kokius daiktus užsienio vežėjams“, – pranešime sakė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Jo teigimu, prie greito kvotų limito išsekimo prisideda vadinamoji „pašto dėžučių“ problema, kai laikino įdarbinimo įmonės, kurios neturi nei transporto veiklos licencijos, nei krovininių automobilių, pagal kvotas kviečiasi profesionalius tarptautinę kvalifikaciją turinčius vilkikų vairuotojus iš trečiųjų šalių kaip Uzbekistanas, Kazachstanas, Kirgizija, o tuomet juos „pernuomoja“ užsienio vežėjams.

Vežėjų atstovų nuomone, būtina iš naujo peržiūrėti šalies deficitnėms profesijoms taikomą darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo kvotų sistemą.

Taip pat svarstyti korekcijas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme, kurios draustų trečiųjų šalių piliečiams – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams ir tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojams licencijuotoje kelių transporto ir keleivių vežimo veikloje dirbti pagal laikinojo įdarbinimo sutartis.

Anot vežėjų, tai leistų išvengti situacijų, kai į Lietuvoje leidimą dirbti gavę trečiųjų šalių piliečiai iš tikrųjų išvyksta dirbti į užsienio šalis.

Asociacijos teigimu, šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 10 tūkst. tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, o visoje Europoje – daugiau nei 0,5 mln.