Verslo aktyvumas Lenkijos pramonės sektoriuje smuko labiausiai per septynis mėnesius

Gamybos sąlygos šalyje gegužę prastėjo 25-ą mėnesį iš eilės, o indekso smukimas buvo didžiausias nuo 2023 metų spalio, rašo portalas „Trading Economics“.

Naujų užsakymų mažėjo rekordinį 27-tą mėnesį iš eilės, o jų mažėjimo tempas buvo didžiausias nuo praėjusių metų spalio ir rodė nuolatinį paklausos silpnėjimą.

Be to, gegužę 25-tą mėnesį iš eilės mažėjo gamybos apimtys, o jų mažėjimo tempas buvo sparčiausias per septynis mėnesius.

Tačiau verslo pasitikėjimas gegužę tebebuvo stiprus ir atitinkamas indeksas pasiekė aukščiausią lygį nuo vasario mėnesio.

Šį pasitikėjimą lemia tikėjimas naujais produktais, klientų pritraukimu, investicijomis į mašinas ir lūkesčiai dėl šalies ir visos ES ekonomikos atsigavimo.