Verslai prašo pagalbos: nori mokesčių atidėjimo, išmokų už prastovas

„Yra problemos su nafta ir naftos produktais – yra ir piniginių srautų sutrikimai, ir kainos pakilusios, o reikia mokėti akcizus. Įmonės kelia klausimus – gal galima atidėti akcizo mokėjimą, kaip pandemijos metu, iki tam tikro laiko, kol yra sudėtinga situacija“, – trečiadienį Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje sakė Lietuvos pramonininkų konfederacija generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius.

Komitetui svarstant galimą Rusijos karo Ukrainoje įtaką Lietuvos ekonomikai R. Sartatavičius sakė, kad kai kurios įmonės dėl žaliavų trūkumo gali apriboti veiklą arba ją stabdyti, todėl klausė, ar tokiu atveju galima tikėtis valstybės paramos mokant darbuotojams už prastovas.

„Kai buvo pandemija, pagalba buvo. Dabar gali būti prastovos dėl žaliavų trūkumo, stoti gamybiniai procesai ar įmonės“, – kalbėjo jis.

Galimybė atidėti mokesčius ir gauti valstybės išmokas už prastovas buvo suteikta nuo koronaviruso pandemijos suvaržymų nukentėjusioms įmonėms. Valstybė nuo 2020 metų kovo iki 2021 metų rugpjūčio išmokų dėl prastovų išmokėjo apie 520 mln. eurų.

Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) verslui ir savarankiškai dirbantiems gyventojams per dvejus metus suteikė 241 mln. eurų subsidijų ir atidėjo 761 mln. eurų mokesčių.