Per metų ketvirtį (sausį-kovą, palyginti su spaliu gruodžiu) BVP, įvertinus sezoniškumą, padidėjo 0,8 procento.

Augimas užfiksuotas po per paskutinius tris metų mėnesius užfiksuoto nulinio BVP pokyčio tiek per metų ketvirtį, tiek ir per metus.

Anot tarnybos, ekonomikos plėtrą sausį-kovą labiausiai skatino paslaugų sektorius, o stabdė pramonė.