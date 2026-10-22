71 metų G. Matolcsy Vengrijos nacionaliniam bankui (MNB) vadovavo 2013–2025 metais. Apie jo sulaikymą dėl plataus masto skandalo, susijusio su jo kadencija, naujienų svetainei „Telex“ pranešė advokatas P. Batki.
Ministras pirmininkas Peter Magyar, balandį rinkimuose nugalėjęs V. Orbaną ir žadėjęs kovoti su korupcija, ne kartą kritikavo prokurorus dėl pernelyg lėto praėjusiais metais pradėto tyrimo.
Tiriamas centrinio banko fondų turto dingimas
Manoma, kad skandalas, per kurį dėl virtinės investicinių ir nekilnojamojo turto sandorių dingo centrinio banko turtas, valstybei padarė apie pusės milijardo eurų žalą.
„Mano klientas įtariamas ekonominiu sukčiavimu, padariusiu didelę finansinę žalą, ir nusižengimu panaudojus suklastotą privatų dokumentą“, – „Telex“ teigė P. Batki.
Į naujienų agentūros AFP užklausą advokatas kol kas neatsakė.
Prokurorai anksčiau trečiadienį nurodė, kad „atlieka suderintus tyrimo veiksmus vykdydami tyrimą dėl turto pasisavinimo, sukėlusio itin didelę finansinę žalą“.
Jie pridūrė daugiau informacijos pateiksiantys vėliau trečiadienį, atlikę „pradinius tyrimo veiksmus“.
Pasak „Telex“, sulaikyti ir keli kiti asmenys, tarp jų – teisininkas bei statybų bendrovės savininkas. Pranešama, kad ši bendrovė renovavo prabangią vilą Graikijos Mikono saloje, siejamą su G. Matolcsy sūnumi Adamu.
Byla susijusi su buvusio vadovo įsteigtais fondais
G. Matolcsy buvo vienas pagrindinių V. Orbano ekonominės politikos architektų. V. Orbanas kadaise jį vadino savo „dešiniąja ranka“, tačiau jų santykiai pastaraisiais metais esą pašlijo, buvusiam centrinio banko vadovui sulaukiant vis didesnio dėmesio dėl įtariamos korupcijos.
Byla susijusi su centrinio banko fondais, įsteigtais vadovaujant G. Matolcsy, ir jų turto valdymu.
Praėjusiais metais Vengrijos valstybės audito tarnyba nustatė, kad fondų turtas faktiškai dingo per virtinę investicijų ir nekilnojamojo turto sandorių.
Tiriamosios žurnalistikos portalas „Direkt36“ ir kita Vengrijos žiniasklaida pranešė, kad iš kai kurių šių sandorių naudos gavo su G. Matolcsy sūnumi A. Matolcsy susijusios bendrovės ir verslo sluoksniai.
Vietos žiniasklaidos skaičiavimais, per nekilnojamojo turto sandorius, susijusius su centrinio banko fondais, galėjo būti prarasta apie 200 mlrd. forintų, arba apie 550 mln. eurų.