Vengrija skelbia nepaprastąją padėtį – ribos energijos eksportą

Jo žodžiais, pagal šio režimo veiksmų planą Vengrija nuo rugpjūčio 1-osios „daugeliu atvejų“ draus energijos išteklių eksportą ir „bandys rinkoje įsigyti daugiau gamtinių dujų atsargoms kaupti“.

Be to G. Gulyasas, kurį taip pat cituoja naujienų agentūra AFP, pabrėžė, kad Vengrija stengsis padidinti vietinę dujų gavybą nuo 1,5 mlrd. iki 2 mlrd. kubinių metrų per metus, atnaujins anglimi kūrenamos Matros elektrinės netoli sostinės darbą ir svarstys Pakšo atominės elektrinės eksploatavimo laikotarpio pratęsimo galimybes.

Jis taip pat nurodė, kad vyriausybė atsisakys „neribotų subsidijų“ už komunalines paslaugas – nuo kito mėnesio šalies gyventojai už dujas ir elektrą mokės rinkos kainomis už kiekius, kurie viršys vidutinį vartojimo šalyje lygį.

„Bloomberg“ pažymi, kad komunalinių paslaugų subsidijavimo programa buvo vienas pagrindinių visuomenės ramsčių Viktoro Orbano vadovavimui vyriausybei, kuris balandį didele persvara laimėjo rinkimus ir užsitikrino ketvirtąją kadenciją nuo pergalės 2010-aisiais.