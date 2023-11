Vėl platinama nauja Vyriausybės taupymo lakštų emisija

Taupymo lakštų emisija bus platinama lapkričio 6-20 dienomis, o išperkama 2024 metų lapkričio 21 dieną, ją platins SEB ir „Swebank“ bankai, pranešė Finansų ministerija.

Platinamus Vyriausybės vertybinius popierius gali įsigyti tik fiziniai asmenys.

Per rugpjūčio 7–21 dienomis vykusį pirmosios VTL emisijos platinimą gyventojai įsigijo VTL už 65,7 mln. eurų, sudaryti 4303 sandoriai, rugsėjo 4–18 dienomis per antrosios VTL emisijos platinimą – už 44,2 mln. eurų, sudaryta 3014 sandorių, o spalio 2-16 dienomis, per trečiąjį VTL emisijos platinimą – už 27,5 mln. eurų sudaryta 2114 sandorių.