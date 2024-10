Vėl atidaroma atsinaujinusi viena didžiausių „Iki“ parduotuvių Vilniaus rajone – pirkėjams bus teikiama nauja paslauga

REKLAMA

REKLAMA

„Nuolat rūpinamės, kad pirkėjai apsipirkti galėtų kuo patogiau, todėl intensyviai tęsiame „Iki“ parduotuvių plėtrą ir rekonstrukcijas. Žinome, kad Riešės ir aplinkinių rajonų gyventojai atnaujintos parduotuvės atidarymo labai laukė. Ši parduotuvė Vilniaus rajone jau yra pamėgta lankytojų, tad investavome į jos atnaujinimą, kad vietos gyventojų prie pat namų lauktų naujas, patogesnis kategorijų išdėstymas, ypač plati kokybiškų prekių įvairovė, gausybė naudingų nuolaidų ir akcijų. Atnaujintoje parduotuvėje bus dar lengviau papildyti namų atsargas ar pasirūpinti produktais visai savaitei“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

REKLAMA

Moderni parduotuvė „IKI – Riešė“ atnaujinta pagal naujausius įmonės standartus, kad mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.

Atnaujintoje 1,6 tūkst. kv. m ploto parduotuvėje bus užtikrinamas plačiausias – net iki 14 tūkst. prekių – asortimentas. Tad ji idealiai tiks tiek kasdieniam, tiek savaitiniam apsipirkimui, ir tą bus galima daryti arčiau namų, taupant laiką ir pinigus.

REKLAMA

REKLAMA

„Atnaujinta prekybos vieta Riešėje jau ir vėl kvepia ką tik iškepta duona ir bandelėmis, kurias taip mėgsta mūsų tinklo pirkėjai. Jos iš vietoje esančių krosnių bus traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną, taip rūpinantis maksimaliu šviežumu. Be to, šviežumą vertinančių gyventojų jau laukia gausus bei įvairus vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, žuvies ir jūrų gėrybių skyriai, kurie, pačių pirkėjų sprendimu, „Iki“ tinkle pripažintas aukščiausios kokybės šalyje ir apdovanoti QUDAL medaliais“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Erdvioje ir šiuolaikiškoje parduotuvėje „Iki“ klientai ras vitrinose siūlomą šviežią mėsą, paukštieną, šviežią bei rūkytą žuvį, šviežių konditerijos ir kulinarijos gaminių.

Atnaujintoje parduotuvėje pasitiks naujiena – nuo šiol joje vietoje kepamos įvairių rūšių picos, kad būtų galima dar paprasčiau pasirūpinti šeimos vakariene ar vaišėmis draugų susibūrimui. Be to, pirkėjų patogumui čia siūloma ir šviežių sulčių spaustuvė bei duonos pjaustyklė. Taip pat klientai galės atsiimti prekes, užsakytas „Iki“ ar „LastMile“ el. parduotuvėje.

REKLAMA

Dar daugiau – atidarymo proga pirkėjų „IKI – Riešė“ jau laukia specialūs naudingi pasiūlymai, galiojantys tik šioje naujoje parduotuvėje.

Greitesniam apsipirkimui atnaujintoje parduotuvėje įrengtos 8 „IKI Bitutė“ savitarnos kasos, yra ir 3 įprastos. „IKI – Riešė“ pirkėjams bus atvira kasdien nuo 8 iki 22 val.

Tai – jau 14-toji šalyje šiemet atnaujinta „Iki“ parduotuvė, tinklo plėtra ir jau esamų parduotuvių renovacijos apima visą Lietuvą.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. „Iki“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.