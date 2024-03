Vasarį „Maximoje“ sutaupę virš 1,1 mln. eurų pirkėjai išsiruošė į velykinę juokingų kainų medžioklę

REKLAMA

Į savo krepšelius visą vasarį pirkėjai gausiai krovė koldūnus, greitai paruošiamus makaronus, sūrį, užkandžius ir daugelį kitų ne maisto prekių, pavyzdžiui kačių ėdalą. Duomenys rodo, kad ypač didelio susidomėjimo sulaukė šaltai rūkytas česnakinis saliamis „Biovela“ ir spurgos „Bubble Gum“ – šių prekių į krepšelius pirkėjai krovė net po kelis vienetus.

Prekių atsargomis rūpinosi į priekį

Tikru „Anekdotas, o ne kaina“ hitu vasarį tapo sultys „Tymbark“ – jų pirkėjai įsigijo beveik 17 kartų daugiau nei įprastu metu. Populiarumo sulaukė ir daugumos pamėgtas lydytas sviestas „Khanum Ghee“, kurio įsigyta net 13 kartų daugiau lyginant su įprasto laikotarpio pardavimais.

„Maximos“ atstovų teigimu, dažnas pirkėjas nepraleido progos pasimėgauti ir savo pamėgtais saldumynais bei užkandžiais, pavyzdžiui, kepintomis sūdytomis pistacijomis „Arimex“, šokolado-riešutų kremu „Nutella“ ar bulvių traškučiais „Estrella“. Pastarosios prekės vasarį nupirkta 10 kartų daugiau nei įprastai.

„Trumpiausią metų mėnesį pirkėjai ir vėl nepraleido progos reikiamų prekių įsigyti už juokingai mažą kainą. Naudingais „Anekdotas, o ne kaina“ pasiūlymais galėjo pasinaudoti „Ačiū“ lojalumo kortelės turėtojai, kurie už ypač mažą kainą pirko ne tik maisto produktus, bet ir kitas prekes – pavyzdžiui, šluostes, kempinėles „Spontex“, WC valiklius-gaiviklius „Bref“, indaplovių kapsules „Somat“ ar net avių vilnos paklodes. Dažnu atveju pasinaudodami juokingų kainų pasiūlymais gyventojai reikiamomis prekėmis siekė pasirūpinti ilgesniam laikui, nusiperkant jų daugiau“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Pasinaudodami galimybe už juokingą kainą įsigyti maisto prekių, pirkėjai iš lentynų šlavė ir ilgesnio galiojimo produktus – greitai paruošiamus makaronus „Reeva“, įvairių rūšių kačių ėdalą „Whiskas“ ar po 4 vienetus skirtingų populiarių prekių ženklų – „Pepsi“, „Mirinda“ ir „7Up“ – gazuotus gėrimus.

Pasakodama „Maximos“ atstovė priduria, kad prekybos tinklo pastangas padėti pirkėjams reikšmingai sutaupyti įrodė ir naujausi kainas stebinčio nepriklausomo portalo „Pricer.lt“ duomenys – vasarį „Maxima“ ir vėl išlaikė pigiausių maisto produktų vidutinio krepšelio lyderės poziciją.

Produktai Velykų stalui – už juokingai mažą kainą

Anot I. Trakimaitės-Šeškuvienės, naudingų „Anekdotas, o ne kaina“ pasiūlymų „Maxima“ parduotuvėse netrūks ir kovą, tad pirkėjai galės pasirūpinti aktualiausiais produktais už juokingą kainą jau ir šventiniam Velykų stalui. Pavyzdžiui, svečius per Velykas galės pavaišinti net ir tradicine italų Velykų stalo pažiba – pyragu „Colomba“ už reikšmingai mažesnę kainą.

Su 53 proc. nuolaida bus galima įsigyti ir populiaraus majonezo „Hellmann‘s Original“, o pasinaudodami „Ačiū“ kortele pirkėjai galės reikšmingai sutaupyti pirkdami „Well Done“ laisvai laikomų vištų kiaušinius, marinuotus „Vilniaus paukštyno“ viščiukus, sūdytą silkių filė aliejuje „Well Done“, raudonųjų lašišų ikrus „Alaska Seafood“ ir kitus šventiniam Velykų stalui aktualius produktus.

„Pirkėjai Velykų stalui skiria išties didelį dėmesį, o dažnas šiai pavasario šventei pradeda ruoštis gerokai iš anksto ieškodamas įvairių akcijų ir mažų kainų pasiūlymų. Dėl to pasistengėme, kad šio mėnesio „Anekdotas, o ne kaina“ leidinyje juokingomis kainomis būtų kuo daugiau prieš Velykas paklausių produktų, įskaitant kiaušinius, majonezą, silkę, paukštieną. Be to, vis stiprėjant pavasario nuotaikoms daugelis pirkėjų nekantrauja atidaryti ir grilio sezoną, todėl kovą už ypatingai mažą kainą „Maxima“ parduotuvėse bus galima rasti ir sausai marinuoto „Biovelos“ kiaulienos sprandinės šašlyko“, – dalinasi I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Be to, kovą pasinaudodami mažos kainos pasiūlymais pirkėjai taip pat galės rasti ir visuomet populiaraus gazuoto natūralaus mineralinio vandens „Vytautas“, „Dal Colle“ pyragų, „Raffaello“ saldainių, maskarponės sūrio „Granarolo“, saldyto sutirštinto pieno „Lietuvaitė“ ir t. t.