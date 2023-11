Vandens autobusai Klaipėdoje kitąmet turėtų kursuoti dažniau ir greičiau

Mieste viešąjį transportą organizuojančios viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas Gintaras Neniškis sako, kad bandomasis tokių autobusų sezonas viršijo lūkesčius – nuo birželio vidurio iki spalio trukusio sezono metu jais pasinaudojo beveik 9 tūkst. keleivių.

„Reikia pripažinti, kad maršrutas viršijo lūkesčius (...) Nuo pačios pirmos dienos, kai jis startavo, iš karto pradėjo laukti eilės prie šios transporto priemonės ir rezultatai gerokai viršijo lūkesčius, ypatingai piko laikotarpiu: nuo Joninių iki Žolinių (...) Negalėjome piko metu patenkinti paklausos, kai kuriais atvejais keleivių buvo trigubai daugiau nei autobusas gali talpinti“, – teigė G. Neniškis.

Į Klaipėdos viešojo transporto sistemą integruoti du vandens autobusai kursavo šviesiu paros metu, pirmoji jų stotelė yra senamiestyje, o paskutinė – Tauralaukyje. Apie aštuonių kilometrų ilgio maršrutas prieš srovę įveikiamas maždaug per 1 val. 20 minučių, pasroviui – 10 minučių greičiau.

G. Neniškis sako, kad kitais metais siekiant patenkinti paklausą autobusų greitis gali būti padidintas, jie atliktų daugiau reisų, o jų piko metu kursuotų ir šiuo metu gaminamas trečiasis autobusas.

„Bus siekiama patobulinti laivo plaukimą, kad jis būtų truputėlį greitesnis, kad per pakeitimus išloštume 15–20 minučių per vieną ratą, kad vienas autobusas galėtų atlikti ne keturis, o penkis reisus per dieną, daugiau reisų atsirastų. Diskutavome, kad piko laikotarpiu būtų prasminga paleistų ir trečią laivą“, – BNS sakė G. Neniškis.

Be to, kitais metais svarstoma ankstinti sezoną, esant palankioms oro sąlygoms jis galėtų prasidėti gegužės viduryje.

Anot G. Neniškio, 54 proc. keleivių už kelionę atsiskaitė banko kortele, todėl daroma prielaida, jog jie nėra klaipėdiečiai. Dėl didesnio keleivių srauto šiemet lūkesčius viršijo ir finansiniai rezultatai – patirta 16 tūkst. eurų nuostolių – triskart mažiau nei tikėtasi.

„Buvo skaičiuojama, kad maršruto nuostoliai sieks apie 50 tūkstančių, o realiai gavosi tik apie 16 tūkstančių. Tai realiai keleivių srautas buvo gerokai didesnis. Nuostolis buvo planuotas, nes iš esmės tai buvo politinis sprendimas padaryti kainą mažesnę nei yra rinkos kaina“, – sakė G. Neniškis.

Kelionė autobusu keleiviams šiemet kainavo 3 eurus, turintiems klaipėdiečio kortelę – 2,4 euro, vaikams – 1,5 euro, o turintiems teisę į didesnę lengvatą – 60 centų. G. Neniškis sako, kad kainos bus peržiūrimos ir kitą sezoną gali keistis siekiant subalansuoti sąnaudas ir pajamas.

„Su tokia kaina jis net su 100 procentų užpildymu negali būti pelningas (...) Reikia galvoti ir apie komercinę sėkmę, kad pajamas ir sąnaudas daugiau mažiau kitais metais subalansuotume, greičiausiai bus peržiūrimi tarifai šiais metasi“, – teigė jis.

Elektriniai vandens autobusai praėjusį sezoną kursavo nuo 8 val. ryto iki 9 vakaro, kiekviename iš jų yra 10 sėdimų vietų ir viena vieta neįgaliajam vežimėlyje.