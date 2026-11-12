Valstiečių lyderis: akcizo mažinimą būtų galima finansuoti viršpelnio mokesčiu

„Jeigu mes žinome, kiek iš to viršpelnio galima gauti (pajamų – ELTA), tai lygiai tokia pačia suma galima mažinti akcizą ir realiai mažėtų kuro kaina. O biudžetui tai reikštų nieko, jokio pokyčio“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje sakė A. Veryga.
Sprendimas turėtų būti laikinas
Politiko teigimu, toks sprendimas turėtų būti laikinas, nes ir energetikos įmonių viršpelnis nėra nuolatinis reiškinys. Jis pabrėžė, kad įmonėms taip pat reikalingos lėšos investicijoms, todėl papildomas jų apmokestinimas neturėtų tapti nuolatine praktika.
„(Nebent – ELTA) tik susiklosčius ypatingoms kažkokioms aplinkybėms. Taip, kaip su bankais buvo, kur iš nieko tiesiog pasipylė pinigai dėl infliacijos ir panašiai“, – kalbėjo LVŽS pirmininkas.
A. Veryga svarstė, kad akcizo mažinimas galėtų būti įvedamas keliems mėnesiams, numatant galimybę jį pratęsti. Konkreti priemonės trukmė priklausytų nuo surinkto viršpelnio mokesčio sumos.
„Galima susidėlioti tam tikrais etapais, nustatyti laikiną, kelių mėnesių (terminą – ELTA). Paskui pratęsti, (…) bet čia jau yra technikos klausimas“, – sakė jis.
Pavedė įvertinti rinkas ir parengti siūlymus
ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas, įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.
Sprendimas parengti tokio mokesčio schemą priimtas koalicinėje taryboje.
Finansų ministras Taurimas Valys neatmeta galimybės po Naujųjų metų peržiūrėti degalų akcizus, atsižvelgiant į situaciją rinkose ir degalų kainas, tačiau pabrėžia, kad toks sprendimas dar didintų biudžeto deficitą.