Vairuotojai, taip sutaupysite pinigų: kai kuriais atvejais pirkti naujos vaistinėlės nereikės

Kaip pastebi „Camelia“ vaistininkė Reda Pilkytė-Klimienė, dauguma vaistinės klientų jau žino apie šį pokytį, tačiau klausimų vis dar kyla. Vaistininkė atsako į 10 dažniausiai užduodamų vaistinėje.

1. Ar senąją vaistinėlę galima tik papildyti naujomis privalomomis priemonėmis?

Jeigu turite dar tinkamą naudoti vaistinėlę, kurioje yra visos reikiamos ir galiojančios priemonės, jau turimą vaistinėlę galite pasipildyti tuo, ko trūksta. Visų priemonių vaistinėje galima įsigyti ir atskirai, tačiau tuo atveju svarbu pačiam pasitikrinti turinį, kad ko nors nepraleistumėte.

2. Kaip dažnai rekomenduojama peržiūrėti vaistinėlę? Ar ji turi galiojimo laiką?

Klientai dažnai nustemba, tačiau vaistinėlės turi galiojimo laiką. Jį galima rasti arba ant vaistinėlės, arba ant priemonių. Dauguma vaistinėlių galioja trejus metus. Vaistinėlę rekomenduoju pasitikrinti kasmet arba bent nerečiau nei kas antrus metus, papildyti, jeigu jau panaudojote tam tikras priemones.

3. Kodėl reikalingi du turniketai? Ką žinoti apie jų naudojimą?

Dėl turniketo panaudojimo kyla daugiausiai klausimų, tačiau siūlyčiau susipažinti su jo naudojimo instrukcija ir prireikus žinoti, kaip jį taisyklingai uždėti. Jis skirtas stabdyti arteriniam galūnių kraujavimui. Svarbu žinoti, kad suteikus pagalbą ir uždėjus turniketą, būtina pažymėti uždėjimo laiką tam skirtoje vietoje ant turniketo, nes jis gali būti uždėtas ribotą laiką.

Vaistinėlėje turėtų būti du turniketai – visų pirma, tam, kad galėtume sustabdyti daugiau nei vienos galūnės kraujavimą, taip pat dėl to, kad nukentėjusiųjų gali būti daugiau bei tuo atveju, jeigu jau būsite panaudoję turniketą arba jį panaudosite netinkamai, prireiks antro.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad turniketą vertėtų įsigyti tik iš patikimų pardavėjų, antraip jis gali būti nesertifikuotas, nesaugus naudoti. Vaistinėlėje esantys turniketai yra vienkartiniai. Išpakuoti jie negali būti naudojami pakartotinai, net jeigu tai padarėte tik norėdami pabandyti pabandyti ar pasitreniruoti kaip jis veikia. Naudoti pakartotinai turniketą draudžiama, nes teikiant pagalbą sau arba kitam žmogui, jis gali tiesiog nesuveikti arba veikti netinkamai.

4. Kuo skiriasi turniketo ir spaudžiamojo tvarsčio paskirtis?

Turniketas yra skirtas stabdyti arterinį kraujavimą, tai pulsuojantis kraujavimas, kai kraujas trykšta pro pažeistą arterijos sienelę. Širdis į arterijas pumpuoja kraują ir kiekvieną kartą širdžiai susitraukus, kraujospūdis padidėja, po to vėl sumažėja. Toks kraujas būna šviesus, nes perneša prisijungusį deguonį. Arterinis kraujavimas yra labai pavojingas.

Veninis kraujas dažniausiai teka silpna srove, bet tai dar priklauso nuo pažeistos veninės kraujagyslės dydžio, jis yra tamsiai raudonas. Tokiam kraujavimui stabdyti naudojamas spaudžiamasis tvarstis, o ne turniketas. Spaudžiamąjį tvarstį stipriai prispaudžiame ir tuomet tvarstome sužeistą vietą.

5. Automobilių vaistinėlėje taip pat reikalinga tvarsliava – ką turėti?

Vaistinėlėje turėtų būti sterilūs įvairių dydžių pleistrai, pleistras (ruloninis), sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x ir 180 cm, nesterilus tvarstis, palaikomasis trikampio formos tvarstis, sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm bei pirmosios pagalbos žirklės.

6. Kaip aktyvuoti ledo maišelį?

Ledo maišelis gali būti aktyvuojamas jį supurčius arba paspaudus. Jis šaldo pusvalandį ir vėliau tampa neaktyvus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šaldant sužeistą vietą pats maišelis neturėtų tiesiogiai liesti odos, jį reikėtų įvyniot į medžiagą, vėsinti per drabužį, audeklą.

7. Ar vaistinėlėje esančios priemonės yra daugkartinės?

Visos vaistinėlėje esančios priemonės yra vienkartinės. Taip yra dėl higienos, švaros ir mažesnės užkrato tikimybės. Žinoma, išskyrus pirmosios pagalbos žirklutes. Taip pat ruloninio pleistro tikrai gali pakakti suteikti pagalbą daugiau nei vieną kartą.

8. Kur automobilyje rekomenduojama laikyti vaistinėlę?

Svarbiausia yra žinoti, kur ją laikote, kad prireikus būtų lengva ją paimti. Vis dar išgirstu apie tiesioginiuose saulės spinduliuose laikomą vaistinėlę, to tikrai nerekomenduoju, nors čia ir nėra vaistinių preparatų, tačiau vis tiek tai gali pakenkti. Jeigu laikote ją salone, būkite tikri, kad ji netrukdys vairuoti, nepasimes arba jos negalės pasiekti kartu keliaujantys vaikai.

9. Kuo svarbus ir naudingas šis papildymas?

Atnaujintoje vaistinėlėje atsirado priemonės, kurios leidžia dar saugiau suteikti pirmąją pagalbą, nesukeliant pavojaus nei nukentėjusiajam, nei sau. Pavyzdžiui, apsauginės plėvelės ar pirmosios pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti, yra naudingos šiuo atveju. Kartais gali tekti suteikti pagalbą nepažįstamiems žmonėms, kai nuo pagalbos gali atbaidyti ir nepatogumas liestis – jos padeda to išvengti. Be to, vienkartiniai šaldymo maišeliai gali praversti ir vasarą aktyviai leidžiant laisvalaikį, nebūtinai tik keliaujant automobiliu.

10. Kada pirmą pagalbą suteikti pačiam, o kada kreiptis į medikus?

Jeigu vos truputį abejojate, nedelsdami skambinkite bendrosios pagalbos telefonu ir specialistai padės jums, paaiškindami žingsnis po žingsnio, kaip suteikti pagalbą kol laukiate medikų.

Bet pirmiausia, ką reikėtų daryti – nepanikuoti, pasistengti suvaldyti savo emocijas ir nuraminti nukentėjusįjį, nekelti jam dar didesnio šoko.

Pasitikrinkite! Pirmosios pagalbos rinkinyje turi būti šios priemonės:

sterilūs įvairių dydžių pleistrai;

pleistras (ruloninis);

sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x ir 180 cm;

nesterilus tvarstis;

palaikomasis trikampio formos tvarstis;

pirmosios pagalbos žirklės;

speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm;

sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm;

vienkartinės medicininės pirštinės;

vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti;

vienkartinis šalčio maišelis;

turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti;

atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės.

Jeigu nežinote, kaip suteikti pagalbą, neeksperimentuokite, nes pirmoji taisyklė – gelbėjant žmogų jam nepakenkti. Greita reakcija svarbi, tačiau nebijokite prašyti pagalbos, jeigu yra aplinkinių žmonių, šaukite juos.