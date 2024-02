Užsimojo prieš pavojingus vairuotojus: atėmus teises vienoje valstybėje, negalėtų vairuoti visoje ES

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, jei vairuotojas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo praranda teisę vairuoti arba teisių galiojimas sustabdomas kitoje valstybėje, negu toje, kur buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, ši bauda dažniausiai galioja tik toje šalyje, kur padarytas pažeidimas.

Naujosios taisyklės įpareigotų apie sprendimą stabdyti vairavimo teisių galiojimą ar jas atimti informuoti vairuotojo pažymėjimą išdavusią ES valstybę, kad pastaroji galėtų priimti analogišką visoje ES galiojantį sprendimą. Europos Parlamentas (EP) siūlo praplėsti sunkių kelių eismo taisyklių pažeidimų sąrašą ir be vairavimo neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų, žmonių sužalojimu ar mirtimi pasibaigusių eismo įvykių įtraukti vairavimą be galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

ES valstybės turėtų keistis informacija apie dėl šių pažeidimų atsiradusius vairavimo apribojimus. Be to, greičio viršijimas daugiau nei 50 km/h taip pat gali lemti vairuotojo pažymėjimo galiojimo panaikinimą, o EP nariai siūlo šią ribą mažinti gyvenamosioms zonoms, kad jau 30 km/h greičio viršijimas šiuose kelio ruožuose galėtų lemti vairuotojo pažymėjimo galiojimo visoje ES apribojimą.

REKLAMA

REKLAMA

Nori, kad apie teisės vairuoti praradimą būtų informuojama greitai

Europarlamentarai siekia, kad informacija apie vairavimo pažymėjimo atėmimą būtų perduoda greitai. Siūloma, kad apie sprendimą naikinti ar stabdyti vairuotojo pažymėjimą išdavusiai ES valstybei būtų pranešta per 10 darbo dienų, o ši per 15 darbo dienų nuspręstų, ar priimti analogišką visoje ES galiojantį sprendimą. Pažeidėjas apie galutinį sprendimą turėtų būti informuojamas per septynias darbo dienas.

REKLAMA

EP pranešėjas Petar Vitanov (Socialistai ir demokratai, Bulgarija) teigė: „Esu įsitikinęs, kad naujosios taisyklės ne tik padės sumažinti nelaimingų atsitikimų keliuose skaičių, tačiau ir prisidės prie informacijos apie atsakingą vairavimą plėtros ir pasirengimo besąlygiškai laikytis taisyklių, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje keliautume.“

ES taisyklių pataisoms pritarė 372 EP nariai, 220 nepritarė, o 43 susilaikė. Kadangi ES Taryba dar nėra patvirtinusi savo pozicijos, tolesnis taisyklių derinimas vyks jau po birželį vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Vairavimo apribojimų taikymo visoje ES taisyklės yra dalis praėjusių metų kovą pristatymo kelių saugumo paketo. Jame taip pat siūloma atnaujinti kitas ES taisykles, nustatančias apsikeitimo informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus sąlygas. Šias taisykles EP derybininkai šiuo metu derina su ES Taryba.