TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užimtumo tarnyba: darbo rinkos barometras spalį sumažėjo 0,7 balo

2025-10-29 10:18 / šaltinis: BNS
2025-10-29 10:18

 Po nedidelio suaktyvėjimo praėjusį mėnesį Europos darbo rinkos barometras sugrįžo į neigiamą zoną. Artimiausius tris mėnesius Lietuvoje ir Europoje prognozuojamas nedidelis nedarbo augimas, bet užimtumas turėtų išlikti stabilus, skelbia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvoje darbo rinkos barometras spalį sumažėjo 0,7 balo, bet išliko teigiamoje zonoje (100,9). Nedarbą prognozuojantis komponentas sumažėjo 0,6 balo iki 100,2, o užimtumo – 0,7 balo iki 101,6.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įprasta, kad žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų, ypač gruodžio mėnesį. Šiemet numatoma panaši dinamika“, – teigia tarnyba.

Pagrindinis Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto rodiklis spalį sumažėjo 0,2 balo ir nukrypo nuo neutralios ribos (99,8).  Užimtumą prognozuojantis komponentas spalį sumažėjo 0,1 balo ir liko teigiamoje zonoje – 100,1. Nedarbo komponentas sumažėjo 0,2 punkto iki 99,5 balo, todėl laukiama nedidelio nedarbo augimo.

indeliai.lt

