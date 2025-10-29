Užimtumo tarnyba: darbo rinkos barometras spalį sumažėjo 0,7 balo

Lietuvoje darbo rinkos barometras spalį sumažėjo 0,7 balo, bet išliko teigiamoje zonoje (100,9). Nedarbą prognozuojantis komponentas sumažėjo 0,6 balo iki 100,2, o užimtumo – 0,7 balo iki 101,6.
„Įprasta, kad žiemą darbdaviai ieško mažiau darbuotojų, ypač gruodžio mėnesį. Šiemet numatoma panaši dinamika“, – teigia tarnyba.
Pagrindinis Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto rodiklis spalį sumažėjo 0,2 balo ir nukrypo nuo neutralios ribos (99,8). Užimtumą prognozuojantis komponentas spalį sumažėjo 0,1 balo ir liko teigiamoje zonoje – 100,1. Nedarbo komponentas sumažėjo 0,2 punkto iki 99,5 balo, todėl laukiama nedidelio nedarbo augimo.