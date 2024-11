Uždraudus rūkyti balkone, gyventojai rado išeitį: vieni pyksta, o kiti išvengia baudų

Vilniaus miesto savivaldybė tikina, kad tokių gyventojų bausti negali.

„Įstatymas nenumato draudimo rūkyti prie laiptinių, butų langų ar pačiuose butuose, todėl šiose vietose riboti rūkymą ar už tai taikyti administracinę atsakomybę galimybės nėra“, – komentavo savivaldybė.

Skundžiasi rūkančiais kaimynais

Tuo metu vilniečiai pasipiktinimus liejo socialiniame tinkle. Ten jie skundėsi rūkančiais kaimynais.

„Daugiabutyje, kuriame gyvenu draudžiama rūkyti balkonuose. Tačiau rūkoriai randa išeičių. Jie rūko tiesiog kambariuose arba tualetuose. Tie, kurie rūko tualetuose tiesiog keršija kaimynams, kurie inicijavo draudimą rūkyti daugiabučio balkonuose. Juk visi dūmai per ventiliacijos angas patenka pas kaimynus.

Auginu mažus vaikus, vienas jų serga kvėpavimo takų liga ir turi kvėpuoti dūmais“, – skundėsi moteris.

Kita vilnietė pasidalijo labai panašia istorija.

„Mūsų daugiabutyje niekas nedraudžia rūkyti balkonuose, tačiau kaimynas tikriausiai tingi ten eiti, todėl irgi rūko tualete.

Kvėpuojame dūmais, tačiau nieko negalime padaryti. Žmogus tiesiog neklauso, nors ir bandėme su juo kalbėtis, gražiai prašėme nerūkyti tualete“, – pasakojo moteris.

Kita komentatorė tikino, kad tokie kaimynai dažniausiai būna piktybiniai.

„Kaimynas pyksta dėl draudimo rūkyti balkone. Jis galvoja, kad mes, kaimynai specialiai inicijavome tą draudimą. Todėl dabar rūko tiesiog savo bute.

Todėl aplinkiniai butai irgi skendi dūmuose. Taip pat baiminamės gaisro, juk nukentės ne tik jis, bet ir mes, jeigu užsidegtų jo butas“, – rašė moteris.

Tuo metu rūkantys kaimynai piktinosi draudimu rūkyti balkonuose.

„Šis reikalavimas absurdiškas. Kaip gali galioti kažkokie draudimai mano nuosavame būste. Tačiau jeigu negaliu rūkyti balkone, tenka ieškoti kitos vietos, rūkyti tiesiog bute ar laiptinėje“, – piktinosi vyras.

Kitas komentatorius irgi tikino, kad kaimynai specialiai naudojasi tuo draudimu rūkyti balkonuose.

„Nepaisant draudimo, vis tiek kartais rūkau balkone. Tada mane iškart užsipuola kaimynai, kurie grasina baudomis ir policija“, – skundėsi vyras.

Privalo apsaugoti kaimynus nuo dūmų

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad remiantis įstatymu rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose draudžiama, jeigu bent vienas gyventojas prieštarauja rūkymui.

Taip pat įstatymas numato, kad pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Dar Vilniaus miesto savivaldybė pažymi, kad rūkyti draudžiama ne tik balkonuose, bet ir kitose bendrose patalpose.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:

bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);

kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);

daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Draudimo rūkyti nesilaikantiems asmenims gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Kada draudimas rūkyti yra naikinamas?

Nustatyta tvarka pateikus prieštaravimą rūkyti, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name.

Jeigu prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame gyvenamajame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jeigu prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame gyvenamajame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Asmenys gali pateikti prieštaravimus naudodamiesi šia elektronine paslauga. Prieštaravimai taip pat priimami elektroniniu paštu [email protected] ar įprastu paštu, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atsiųsti tinkamai pasirašyti prieštaravimai.