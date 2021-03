Utenos darykla sutaupo net penktadalį miestiečių iššvaistomo plastiko

Utenos daryklos vadovas Artūras Bernatavičius teigia, kad plastiko sąnaudų mažinimas yra vienas iš esminių įmonės tikslų, siekiant aukščiausių aplinkosaugos standartų.

„Nuolat galvojame, kaip panaudoti perdirbtą plastiką ar jo visiškai atsisakyti. Tad nusprendėme išsikelti sau iššūkį ir per vienerius metus gamyboje sutaupyti daugiau nei 140 tonų suvartojamo plastiko. Maža to, per artimiausius penkerius metus siekiame ketvirtadalį butelių sudėties pakeisti perdirbtu plastiku“, – pasakoja A. Bernatavičius.

Darykla jau ilgą laiką žengia gamtai draugišku keliu, be to, dalyvauja „Carlsberg“ grupės tvarumo programoje „Kartu link nulio“.

„Šiuo metu naudojame net iki 40 proc. lengvesnius vandens butelių ruošinius bei 15 proc. lengvesnius kamštelius, kurie pagaminti naudojant mažiau plastiko. Tuo kitos šalies daryklos kol kas pasigirti negali. Taip pat naudojame ketvirčiu plonesnes, bet tvirtumo neprarandančias pakavimo ir pakuočių tvirtinimo plėvelės. Statistiškai, vienas lietuvis per metus vidutiniškai iššvaisto net 27 kg plastiko, tad mūsų darykloje naudojami inovatyvūs sprendimai atitinkamai leido sutaupyti net penktadalio Utenos gyventojų išeikvojamo plastiko kiekį. Įgyvendindami žaliąsias inovacijas, ateityje kelsime dar didesnius iššūkius, galbūt vieną dieną pavyks sutaupyti net pusę uteniškių sunaudojamo plastiko“, – džiaugiasi daryklos vadovas.

Nori parodyti pavyzdį ir įkvėpti kitus

Utenos darykla siekia visokeriopai padėti gamtai ir šioje srityje tampa viena iš lyderių visoje Lietuvoje. Ypatingą dėmesį įmonė skiria energijos, išmetamųjų dujų, vandens sąnaudų bei jau minėto plastiko mažinimui, kurio per metus sutaupo vis daugiau.

Prie to prisideda ir Utenos alaus vartotojai, kurie, „Užstato sistemos administratoriaus“ duomenimis, per 2020 m. į taromatus grąžino net 92 proc. visų Utenos daryklos vienkartinių pakuočių. Perdirbant šias medžiagas, sutaupoma apie 30 proc. energijos.

„Eurostat“ duomenimis, beveik 20 proc. visų šiukšlių sudaro plastikas, net 40 proc. viso pasaulio plastiko panaudojama pakuotėms, kurios vėliau tiesiog išmetamos. Atsakingos įmonės privalo į tai atkreipti dėmesį, o mes norime pirmieji parodyti pavyzdį – pagalba gamtai yra būtina. Aukštus standartus keliame ne tik sau, bet tuo pačiu norime atkreipti ir kitų šalies įmonių dėmesį“, – teigia A. Bernatavičius, kurio vadovaujamos daryklos produkcija gaminama naudojant 100 proc. atsinaujinančią energiją.

Anot daryklos vadovo, vartotojai vis dažniau renkasi prekes, kurios kuriamos gamtai draugišku gamybos būdu. A. Bernatavičius džiaugiasi tokiu pirkėjų sąmoningumu, nes aplinkos tausojimas yra visų Žemės gyventojų atsakomybė. Jei situacija nesikeis, 2050 m. pasaulio vandenynuose plastikinių pakuočių bus daugiau nei žuvies.

Pasitikrinti, kiek jums rūpi gamta ir kaip atsakingai atliekate kasdienius veiksmus vardan jos ateities, galite ir interaktyviame Utenos daryklos kurtame Žemės herojų teste. Nesudėtingi atsakymai į klausimus padės išsiaiškinti, kurioje tvarumo srityje esate pažangūs, o kurioje reikia pasitempti.

Pasitikrinti savo herojiškumo lygį Žemės atžvilgiu galite čia.

Kuriant Herojų testą, buvo remtasi anglies dvideginio pėdsako skaičiavimo metodika bei aktualia statistine informacija. Remiantis šiais rodikliais, išvesti ir kiekvienai sričiai priskirti koeficientai. Skaičiavimui pasitelktas nedidelis klausimų kiekis, todėl išvados yra tik preliminarios bei edukacinio pobūdžio.