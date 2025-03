Ukrainos „Naftohaz“ ir Lenkijos „Orlen“ susitarė bendradarbiauti tiekiant SGD

Memorandumas yra strateginės svarbos žingsnis, padėsiantis Ukrainai diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir sustiprinti energetinį saugumą, pabrėžė „Naftohaz“.

„Ukraina turi galingą dujų transportavimo sistemą ir didžiausias Europoje požemines dujų saugyklas, kurios sukuria unikalias sąlygas SGD rinkos plėtrai. Bendradarbiavimas su „Orlen“ leis sustiprinti energetinį saugumą, plėsti tiekimo šaltinius ir integruotis į Europos rinką“, – sakė „Naftohaz“ vadovas Romanas Čumakas.

„Memorandumas yra ilgalaikio ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo svarbioje energijos išteklių tiekimo srityje pagrindas. Mūsų santykiai bus pagrįsti komercinėmis sąlygomis, tačiau papildomo dujų šaltinio užtikrinimas Ukrainai yra labai svarbus ir jos saugumo požiūriu“, – nurodė „Orlen“ viceprezidentas Robertas Soszynskis (Robertas Sošinskis).

Pagal šį dokumentą „Naftohaz“ su „Orlen“ sudarė konkretų maždaug 100 mln. kubinių metrų dujų tiekimo per Lietuvos SGD terminalą tiekimo sandorį. Dujos Ukrainą pasieks per GILP dujų jungtį ir per Lenkijos vamzdynų sistemą.