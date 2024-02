Turkija atvėrė galimybę tiekti dujas Europai senuoju „Balkanų koridoriumi“

„Botas“ pranešė apie galimybę rezervuoti dujų tiekimo iš Turkijos pajėgumus per Malkoclaro-Strancos pasienio punktą, per kurį, prieš įjungiant dujotiekių sistemą „TurkStream“, dujos į Turkijos vakarinius regionus buvo iš Rusijos pumpuojamos per Ukrainą, Moldovą ir Rumuniją.

Turkijos bendrovė pasiūlė šiais metais rezervuoti šios dujų jungties pajėgumus 10-11 mln. kubinių metrų per parą apimtimis.

Per Turkijos dujų transportavimo tinklą gali būti užtikrinta prieiga prie gamtinių dujų iš Turkijos, Azerbaidžano, Irano telkinių, taip pat pasaulinės suskystintų gamtinių dujų rinkos per terminalus Turkijoje.