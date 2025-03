Tūkstančiams gyventojų – naujas mokestis už elektrą: štai kiek teks sumokėti

Jeigu po vasario 10 dienos suėjo metai, kai nedeklaravote elektros energijos skaitiklio duomenų, už jus tai atliks pati ESO, tačiau už šią paslaugą teks susimokėti 21,76 euro (įskaičius PVM).

Tokį naują įkainį buitiniams vartotojams už elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Visgi ESO duomenys rodo, kad šiuo metu vis dar yra apie 48,5 tūkst. ilgiau nei vienerius metus rodmenų nedeklaravusių elektros energijos vartotojų.

ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė pranešė, kad per kovo mėnesį inžinieriai jau spėjo patikrinti apie 3,3 tūkst. vartotojų skaitiklius. Tai reiškia, kad operatorius už šią paslaugą surinks beveik 72 tūkst. eurų.

Pasak atstovės, visiems šiems klientams reiks sumokėti už duomenų nurašymą, todėl geriau atlikti savo pareigą laiku ir nemalonių netikėtumų išvengti.

„Primename, kad deklaruoti duomenis yra kliento pareiga. Be to tai padeda išvengti nemalonių netikėtumų. Mat deklaruojant nereguliariai arba mokant pagal vidurkį ir galiausiai duomenis sutikrinus, paaiškėja, kad suvartojimas buvo ženkliai didesnis nei deklaruotas, todėl susidaro skola. Deklaruojant duomenis, to lengvai galima išvengti“, – pabrėžė R. Juodkienė.

Buvo informuoti iš anksto

Dar sausį R. Juodkienė dalijosi, kad buvo užfiksuota beveik 70 tūkst. ilgiau nei vienerius metus rodmenų nedeklaravusių elektros energijos vartotojų: 68 tūkst. buitinių ir 2 tūkst. verslo klientų.

Tuo metu vartotojai dar galėjo išvengti mokesčio, kadangi visiems nedeklaruojantiems vartotojams buvo išsiųsti įspėjimai elektroniniu paštu arba SMS žinute.

Tiesa, siųsti pranešimai galėjo pasiekti ne visus, nes net apie 13 tūkst. vartotojų buvo nepateikę jokių savo kontaktinių duomenų.

Problemą sprendžia išmanusis skaitiklis

Tokių situacijų išvengia vartotojai, kuriems yra įdiegtas automatiškai rodmenis deklaruojantis išmanusis skaitiklis. Išmaniuosius skaitiklius ESO Lietuvoje yra įdiegęs kiek daugiau nei 1 mln. vartotojų.

„Daugiau kaip pusei visų ESO klientų deklaravimo rūpestis dėl diegiamų inovacijų yra pamirštas, ir tai ypač patogu gyventojams, kurių skaitiklis yra lauke, nes nereikia per šaltį, lietų eiti nurašyti rodmenų, taip pat turintiems sodybas, sodo namus ar kitą būstą, kuriame nuolat negyvena“, – sako R. Juodkienė.

Nuo 2022 m. diegti pradėti išmanieji skaitikliai šiuo metu yra keičiami 1000 kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems klientams. ESO pirmąjį diegimo etapą planuoja baigti 2025 m., o nuo 2026 m. prietaisai bus keičiami visiems klientams, pasibaigus jų turimų skaitiklių metrologinės patikros terminui.

Planuojama, kad po 2030 m. visi esami skaitikliai bus pakeisti į išmaniuosius, ir tai leis ESO užtikrinti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas. Išmanieji skaitikliai yra diegiami nemokama.