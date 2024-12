To dar nebuvo: planuoja skraidinti iš Palangos oro uosto į Egiptą

Planuojama, kad skrydžiai bus vykdomi kartą per savaitę nuo 2025 m. rugsėjo 26 d. iki lapkričio 14 d., kelionių organizatorius jau pradėjo pardavimus kelionėms į Šarm el Šeichą iš Palangos.

Keleiviai skris moderniu 180 vietų „Airbus A320“ lėktuvu. Skrydžius vykdys aviakompanija „SkyUp Airlines“.

„Pirmųjų užsakomųjų skrydžių iš Palangos oro uosto pradžia – istorinis įvykis, atspindintis „Join UP! Baltic“ įsipareigojimą kurti patogesnes kelionių galimybes mūsų klientams. Įsiklausymas į keliautojų poreikius yra mūsų verslo filosofijos pagrindas. Pastebime, kad kelionės tapo neatsiejama lietuvių gyvenimo būdo dalimi, daugelis ieško galimybių keliauti ne kartą ar du per metus, o dar dažniau“, – pranešime cituojama „Join UP! Baltic“ vadovė Sabina Saikovskaja.

Pasak „Join UP! Baltic“ atstovės, Šarm el Šeichas yra viena populiariausių atostogų vietų pasaulyje, garsėjanti nuostabiais paplūdimiais, Raudonosios jūros povandeniniu pasauliu ir puikiu klimatu visą rudenį ir žiemą.

„Šis skrydžio maršrutas ne tik suteiks galimybę keliautojams iš Vakarų Lietuvos patogiai pasiekti populiarią atostogų kryptį, bet ir žymi svarbų žingsnį Palangos oro uosto veiklos istorijoje“, – sako Lietuvos oro uostų (LTOU) Skrydžių vystymo skyriaus vadovas Tomas Zitikis.

Kompanija „Join UP! Baltic“ veikia Baltijos šalyse nuo 2022 m. balandžio mėn. ir per daugiau nei dvejus veiklos metus užėmė lyderio pozicijas Baltijos šalių turizmo rinkoje, per metus aptarnaudama daugiau nei 100 000 klientų. „Join UP! Baltic“ keliautojams siūlo įvairias galimybes - nuo naujų viešbučių ir ištisus metus trunkančių kelionių į Egiptą iki tokių egzotiškų krypčių kaip Šri Lanka, pasiekiamų iš visų trijų Baltijos šalių sostinių.

2025 m. kelionių organizatorius pasiūlys rekordinį skaičių krypčių Lietuvoje – iš viso aštuonias, įskaitant naujas kryptis, tokias kaip Albanija ir Bulgarija, kurios papildys augantį kelionių organizatoriaus portfelį.