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Testuojant perspėjimo sistemas sutriko „Tele2“ ryšys: bendrovė įvardijo galimą priežastį

2026-09-29 15:14 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-29 15:14
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Lietuvoje per antradienio vidurdienį vykusį gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos testavimą buvo sutrikęs telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ ryšys.

Tele2 spaudos pranešimo nuotr.

Lietuvoje per antradienio vidurdienį vykusį gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos testavimą buvo sutrikęs telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ ryšys.

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Kiti du didieji operatoriai nurodė ryšio sutrikimų nefiksavę.

„Tele2“ viešųjų ryšių vadovės Astos Buitkutės teigimu, 15 minučių trukę sutrikimai paveikė iki 5 proc. įmonės klientų, o trikdžius greičiausiai lėmė klaidos Suomijos tiekėjos „Nokia“ duomenų perdavimo sistemose.

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„Sutrikimus lėmė ne vartotojų elgsena, (...) paiešką susiaurinome iki mūsų tinklo įrangos tiekėjo „Nokia“ duomenų perdavimo mazgų. Įtariame, kad sutrikimai tinkle galėjo vykti dėl būtent šiuose tinklo elementuose esančios sistemos klaidos“, – komentare BNS nurodė A. Buitkutė.

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„Tikriname šią versiją drauge su „Nokia“ inžinieriais – palaikome su jais nuolatinį tiesioginį ryšį. Jei ši versija pasiteisins, drauge su partneriais Suomijoje dirbsime tol, kol rasime techninį jos sprendimą“, – pridūrė ji.

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Tuo metu „Telia“ ir „Bitės“ atstovai teigė, kad jų tinklai veikė sklandžiai.

„Telia“ tinklas veikia ir veikė be jokių sutrikimų“, – BNS sakė „Telia Lietuvos“ komunikacijos vadovas Audrius Stasiulaitis.

„Viskas buvo puikiai“, – BNS nurodė „Bitės“ korporatyvinės komunikacijos atstovas Jaunius Špakauskas.

Pasak A. Buitkutės, sutrikimų „Tele2“ patyrė ir anksčiau rugsėjį, kai Lietuvos oro erdvėje buvo numuštas dronas – tuomet nustatyta, jog juos lėmė ne didesni vartotojų srautai: „Išsiaiškinome, kad tinklo resursai yra pakankami: net didžiausių apkrovų metu tinklas veikė ne didesniu nei 50 proc. apkrovimu.“

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Kaip rašė BNS, sistemų patikrinimo metu sirenos kaukė tris minutes – nuo 11.52 iki 11.55 valandos. Joms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją paskelbta informacinė žinutė ir rekomendacijos, ką daryti nelaimės atveju.

Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai.

indeliai.lt

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