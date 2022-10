„Tesla“ netrukus pristatys „PepsiCo“ pirmuosius elektrinius sunkvežimius

Pasak „Tesla“ įkūrėjo ir vadovo Elono Musko, naujieji sunkvežimiai vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 800 kilometrų (500 mylių).

„PepsiCo“ pranešė, kad „Tesla“ sunkvežimiai bus naudojami Kalifornijos valstijoje esančių gamyklų produkcijai išvežioti.

Bendrovė nenurodė, kiek „Tesla“ sunkvežimių bus pristatyta, pažadėdama pateikti daugiau informacijos, kai tik gaus laukiamas transporto priemones.

E. Muskas ketvirtadienio vakarą paskelbė įrašą socialiniame tinkle „Twitter“ apie planuojamą pristatymą gruodžio 1 dieną, pasakydamas apie sunkvežimius, jog juos „labai smagu vairuoti“.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st!