Telekomunikacijų paslaugų tiekėjai tikina, kad kovoja prieš padirbtus numerius: blokuoja iki 99 proc.

„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė tvirtina, kad bendrovė įdiegė automatines sistemas, kurios iš karto stabdo sukčių bandymus skambinti su užkeistu numeriu iš užsienio. Taip pat, anot operatoriaus, jų tinkle jau kurį laiką veikia priemonės apsaugančios nuo kenkėjiškų žinučių, netikrų interneto svetainių naršant telefone.

Tuo metu „Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas teigia, kad šiais metais pristatyta bendrovės kovos su sukčiais priemonė jau užkirto kelią daugiau kaip pusei milijono bandymų išvilioti žmonių pinigus ar jautrią asmeninę informaciją.

„Telia Lietuva“ dar praeitą gruodį Lietuvoje įdiegė automatinę padirbtų mobiliųjų numerių blokavimo sistemą, kuri per parą blokuoja dešimtis tūkstančių iš užsienio ateinančių suklastotų skambučių, pabrėžia telekomunikacijų bendrovės atstovas Audrius Stasiulaitis.

Kaip teigia Lietuvos telekomunikacijų bendrovės, „Caller ID Spoofing“ – tai telefonų numerių ar SMS žinučių klastojimas siekiant apgauti asmenį, su kuriuo susisiekiama. Jo metu daugiausiai naudojami neegzistuojantys numeriai, tačiau kartais suklastoti numeriai sutampa ir su realiais kontaktais.

Tai darydami sukčiai dažnai apsimeta įvairiomis institucijomis, kad sukurtų skubos, reikalo svarbumo jausmą ir įgytų žmogaus pasitikėjimą.

Kaip aiškina A. Buitkutė, „Tele2“ yra įsidiegusi automatines sistemas, kurios iš karto blokuoja bandymus skambinti su užkeistu lietuvišku numeriu iš užsienio. Kaip skelbia telekomunikacijų bendrovė, ši padirbtų mobiliųjų numerių blokavimo sistema veikia visiems „Tele2“ ir „Pildyk“ klientams.

„Turime įdiegę automatines sistemas, kurios „Tele2” tinkle sukčių bandymus skambinti su užkeistu lietuvišku numeriu iš užsienio aptinka automatiškai ir iškart blokuoja“, – Eltai tvirtina A. Buitkutė.

Apie šią sistemą visuomenei bendrovė pranešė penktadienį, pabrėžiant, kad nuo šiol įtartini skambučiai „Tele2” tinkle, kurie atliekami iš užsienio su suklastotais lietuviškais numeriais, bus blokuojami.

Kaip aiškina „Tele2“ atstovė, nors gyventojams gauna skambučius iš lietuviško numerio, į juos kreipiasi apgavikai iš užsienio valstybių. Anot jos, nors dažniausiai naudojami netikri numeriai, kuriems neįmanoma prisiskambinti, kartais jie sutampa su realiais klientų kontaktais.

„Telefoniniai sukčiai neretai veikia užsienio šalyse, tačiau, pavyzdžiui, bandydami susisiekti su žmonėmis Lietuvoje, jie naudoja „užkeistą“ lietuvišką numerį, nes taip padidėja šansas, kad adresatas pakels ragelį“, – aiškina ji.

„Kai sukčiai pasitelkia nenaudojamą numerį, į jį tiesiog neįmanoma perskambinti. Tačiau kai kuriais atvejais nusikaltėliai atsitiktinai panaudoja ir realiam žmogui priklausantį numerį – tokiu atveju, mėginant perskambinti, skambučio sulaukia niekuo dėtas tikrasis numerio savininkas“, – komentavo ji.

„Tele2“ pabrėžia, kad nuo metų pradžios užblokuota daugiau nei 3 mln. klaidinančių SMS žinučių. Bendrovė teigia, kad jos klientai nuo 2023 m. kovo mėn. gali naudotis interneto apsaugos paslauga. Tinklo lygmeniu įdiegta apsauga automatiškai blokuoja milijonus kibernetinių grėsmių bei nustato netikras el. parduotuves, apgaulingus el. bankininkystės tinklapius.

Tuo metu J. Špakauskas tikino, kad „Bitė“ pristatė sistemą, blokuojančią įtartinus skambučius dar pavasarį. Anot jo, ši sistema jau užblokavo daugiau nei pusę milijono įtartinų skambučių bei sumažino jų bandymų kiekį.

„Sistemą, kuri blokuoja įtartinus sukčių skambučius, „Bitė“ pristatė šių metų pavasarį. Tuomet nauja sistema vos per pirmąsias dvi veiklos savaites blokavo beveik 70 tūkst. sukčių iš viso pasaulio skambučių. Pastebėjome, kad pirmąjį mėnesį sukčių bandymų iš Lietuvos žmonių išvilioti pinigų telefonu sumažėjo, tačiau vėliau atakų skambučiais banga vėl išaugo“, – Eltai komentavo J. Špakauskas.

„Per kiek daugiau nei 7 veiklos mėnesius „Bitės“ sistema, blokuojanti įtartinus sukčių skambučius, jau užkirto kelią daugiau kaip pusei milijono bandymų išvilioti žmonių pinigus ar jautrią asmeninę informaciją“, – tvirtino jis.

Pasak jo, sistemos efektyvumas siekia 99 proc. ji integruota į kiekvieno kliento ryšio paslaugų planus.

„Mūsų sistemos efektyvumas siekia net 99 proc., kas reiškia, kad tokiu būdu įvykdyti nusikalstamų veikų sukčiams nebelieka praktiškai jokių šansų“, – komentuoja „Bitės“ atstovas.

„Visi apsimestiniai sukčių skambučiai iš užsienio šalių blokuojami automatiškai, „Bitės“ klientams nereikia daryti jokių papildomų veiksmų“, – pridūrė jis.

„Bitės“ atstovas taip pat pamini, kad kartais sukčiai neteisėtai naudoja realius „Bitės“ bei kitų šalies operatorių numerius.

A. Stasiulaitis pabrėžia, kad „Telia“ pirmoji pradėjo naudoti tokius metodus. Tačiau, pastebi jis, sukčiai irgi prisitaiko, bandydami klastoti numerius su užsienio kodais panašiais į lietuviškus numerius.

„Pernai gruodį „Telia“ pirmoji Lietuvoje įdiegė automatinę padirbtų mobiliųjų numerių blokavimo sistemą, kuri per parą blokuoja dešimtis tūkstančių iš užsienio ateinančių suklastotų mūsų tinklo numerių. Tai gerokai apsunkino telefoninių sukčių pastangas, kurie apsimesdami bankais, žinomomis įmonėmis ir net valstybinėmis įstaigomis siekia išvilioti asmeninius duomenis“, – teigia A. Stasiulaitis.

„Tačiau sukčiai irgi nesnaudžią – matydami, kad „Telia“ įsidiegė apsaugas, pradėjo klastoti numerį naudodami užsienio šalies kodą panašų į lietuviškus numerius, pavyzdžiui +46 8600 00 000 arba +46 0600 00 000“, – pamini jis.

„Telia“ atstovas priminė, kad dar per pirmuosius tris šių metų mėnesius tiekėjo sistema užkirto kelią 2,6 mln. atakų, nutaikytų į Lietuvos mobiliojo ryšio abonentus. Negana to, anot bendrovės, atakų bandymai per pirmus tris metų mėn. sudarė dešimtadalį visų „Telia“ tinkle vykdytų skambučių.

„Telia“ atstovo teigimu, neabejotina, kad telekomunikacijų bendrovėms vis efektyviau blokuojant sukčių skambučius, jie pereis prie kitų metodų.

„Visgi, net ir pritaikius apsaugas skambučiams ar SMS, sukčiavimas ateityje neišnyks, o pereis į kitas sritis – e-pašą, alternativius komunikavimo kanalus, pvz. „Facebook Messanger“, „WhatsApp“, žaidimų pokalbių platformas ir panašiai“, – vertina jis.

„Telia“ taip pat pabrėžia, kad norėdami apsisaugoti nuo bandymų apgauti skambučiu ar žinute, asmenys neturėtų perskambinti nepažįstamiems numeriams jei skambučiai nelaukiami. Be to, nepažįstamų asmenų žinutėse nespausti nuorodų.