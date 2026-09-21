„Telecentras“ turės grąžinti LRT 651 tūkst. eurų permoką

„Audito rezultatai parodė, kad LRT už 2025 m. suteiktas Telecentro paslaugas sumokėta suma viršijo pagrįstas šių paslaugų teikimo sąnaudas, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą“, – pranešime pažymėjo RRT.
RRT teigimu, „Telecentro“ teikiamų paslaugų kainos turi būti pagrįstos jų teikimo sąnaudomis. Toks modelis, anot jos, leidžia užtikrinti, kad už paslaugas nebūtų mokama daugiau, nei būtina joms suteikti, kartu įvertinant pagrįstą investicijų grąžą.
„Telecentras“ yra įpareigotas teikti LRT televizijos ir radijo programų signalų perdavimo visuomenei bei kitas su radijo ir televizijos tinklų veikimu susijusias paslaugas.