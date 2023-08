Teismas: PST gali lygiomis dalimis mokėti 5,6 mln. eurų skolą Mokesčių inspekcijai

Taikos sutartį Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai patvirtino liepos 20 dienos nutartimi, antradienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė PST.

Ji numato, kad taikos sutarties sudarymo dieną likusios nesumokėta skolos suma – 5,6 mln. eurų – išdėstoma mokėti kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis iki 2027 metų vasario 1 dienos.

Taikos sutartį Konkurencijos tarybos skirtos baudos išieškojimo byloje PST ir VMI sudarė šiemet vasario 17-ąją, tam pritarė bendrovės akcininkai.

REKLAMA

REKLAMA

Bendrovė anksčiau pranešė, kad pagal sutartį palūkanos sieks 3,65 proc. nuo negrąžintos skolos sumos, jos bus mokamos kas mėnesį kartu su grąžinama skolos dalimi, o jų bendra suma per ketverius metus neviršys 450 tūkst. eurų.

REKLAMA

Skolos grąžinimo laikotarpiu bendrovė nemokės dividendų, neteiks naujų paskolų, įkeis skolos dydžio savo ir antrinių įmonių turtą, apmokės skolos išieškojimo išlaidas.

Be to, PST antrinei įmonei „Šeškinės projektai“ pardavus Ukmergės gatvėje pastatyto verslo centro U219 turtą ar verslą, ne vėliau nei per tris mėnesius PST susigrąžins įmonei suteiktą paskolą ir gautą sumą skirs skolos padengimui.

Konkurencijos taryba 2017 metais PST skyrė skyrė 8,5 mln. eurų, o bankrutuojančiai Vilniaus statybų bendrovei „Active construction management“ (buvusiai „Irdaivai“) – 3,7 mln. eurų baudas už tai, kad jos prieš septynerius metus buvo sudariusios kartelinį susitarimą, dalyvaudamos Vilniaus savivaldybės skelbtuose darželių atnaujinimo konkursuose.

REKLAMA

REKLAMA

Skola su palūkanomis ir delspinigiais buvo pasiekusi apie 10,3 mln. eurų. Dalį baudos PST jau sumokėjo.

VMI 2020 metų vasarą sutiko leisti PST mokėti baudą dalimis, tačiau Konkurencijos taryba tokį sprendimą apskundė teismui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022 metų sausį galutinai nutarė, kad antstolis, leidęs PST dalimis sumokėti baudą, viršijo įgaliojimus.

VMI dar 2020 metų gruodį kreipėsi į Europos Komisiją (EK) dėl valstybės pagalbos, išdėstant PST skirtos 10,3 mln. eurų (su palūkanomis) baudos mokėjimus. Pernai gegužę VMI gavo EK išaiškinimą, jog PST gali dalimis mokėti jai skirtą baudą, tačiau su papildomomis 3,65 proc. palūkanomis.