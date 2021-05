Teismas: „Maximai LT“ 52 tūkst. eurų bauda skirta teisingai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė „Maximos LT“ apeliacinį skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Konkurencijos taryba pagrįstai skyrė įmonei baudą, pranešė Konkurencijos taryba.

Teismas pritarė Vilniaus apygardos administracinio teismo išvadoms, kad „Maxima LT“ su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais sudarė sutartis, kuriose buvo nustatytos tam tikro dydžio rinkodaros lėšos skatinti prekių pardavimą, tačiau konkrečiai nebuvo nurodyti ar detalizuoti pardavimo skatinimo veiksmai.

Be to, kaip 2019 metais nustatė Konkurencijos taryba, „Maxima LT“ vienašališkai pasiliko sau teisę planuoti tokius veiksmus tiekėjų sąskaita, kai šie be pateisinamų priežasčių nevykdė prekių pardavimo skatinimo prekybos vietose arba vykdė netinkamai.