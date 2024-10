Teismas: „Gren Trakai“ neturi atlyginti Prienams 1,1 mln. eurų už grąžintą šilumos ūkį

Lietuvos apeliacinis teismas spalio 3 dieną atmetė prokurorų reikalavimą, kad „Gren Trakai“ atlygintų turtinę žalą už Prienų savivaldybei 2015 metais grąžintą mažesnės vertės turtą nei jis buvo jį perimant 2000 metais. Teismas paliko galioti Kauno apygardos teismo gegužės 7-osios sprendimą.

„Ieškovo (Kauno apygardos prokuratūros – BNS) ir trečiųjų asmenų ieškovo pusėje (Valstybės kontrolės, Prienų rajono savivaldybės administracijos, Prienų šilumos tinklų – BNS) argumentai, jog atsakovės („Gren Trakų“ – BNS) investicijos į išnuomotą turtą buvo nepakankamos, todėl turtas nuvertėjo, o Prienų rajono savivaldybė patyrė 1,093 mln. eurų žalą, yra nepagrįsti“, – nurodė Apeliacinis teismas.

Kauno apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, 2020 metų lapkritį pateiktu ieškiniu prašė teismo įpareigoti „Gren Trakus“ savivaldybei atlyginti 1,093 mln. eurų turtinę žalą su 5 proc. metų palūkanomis.

Pasak prokurorų, „Gren Trakai“, pasibaigus Prienų šilumos ūkio nuomai, miestui grąžino 1,368 mln. eurų likutinės vertės turtą, nors sutarties pradžioje jo vertė buvo 2,462 mln. eurų, todėl įmonė turi grąžinti 1,093 mln. eurų skirtumą.

Anot jų, savivaldybė nepareikalavo kompensuoti šių nuostolių bei neįvertino jų atsiskaitant su bendrove. Prokuratūros teigimu, dėl to rajono biudžetas patyrė turtinės žalos, be to, buvo pažeista Šilumos ūkio įstatymo nuostata, draudžianti perdavus šilumos ūkį kartu su grąžinamu turtu perduoti ir su juo susijusius neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar prievoles.

Pasak Apeliacinio teismo nutarties, Kauno apygardos teismas nurodė, kad prokurorai nepagrindė savo teiginių, jog „Gren Trakai“ nepakankamai investavo į šilumos ūkį, o dėl jo nuvertėjimo miestas patyrė 1,093 mln. eurų žalos.

Apygardos teismas, be kita ko, pabrėžė, jog pati Prienų miesto valdžia pripažino žalos nepatyrusi, todėl Kauno prokuratūra neturėjo pagrindo nuostolį įrodinėti. Be to, teismas teigė nematęs pagrindo įmonei taikyti civilinę atsakomybę, nenustatė jos neteisėtų veiksmų.

Tuo metu prokurorų teigimu, apygardos teismas neteisingai nusprendė, jog žala Prienų savivaldybei nebuvo padaryta, jis blogai pritaikė civilinės teisės normas.

Tačiau Apeliacinis teismas vertino, kad prokurorai neįrodė „Gren Trakų“ neteisėtų veiksmų bei padarytos žalos, todėl apygardos teismas prokurorų ieškinį atmetė pagrįstai.

Prienų savivaldybė 2015 metų liepą su „Prienų energija“ ir Prienų šilumos tinklais sutarė anksčiau laiko nutraukti 2000 metų rugsėjį pasirašytą ir iki 2016 metų pavasario (šildymo sezono pabaigos) turėjusią trukti šilumos tinklų nuomos sutartį – rugsėjį jų valdymą perėmė savivaldybės valdomi Prienų šilumos tinklai. Tai buvo pirmoji pasibaigusi šilumos ūkio nuomos sutartis Lietuvoje.

Lietuvos apeliacinis teismas 2019 metais nutarė, kad sutartis dėl šilumos ūkio nuomos nutraukimo anksčiau laiko yra negaliojanti. Todėl teismas nurodė įmonei per 36 mėnesius grąžinti daugiau nei 432 tūkst. eurų miesto jau sumokėtų lėšų už neįgyvendintus trejų metų trukmės įsipareigojimus.