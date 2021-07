„Teisė taisyti“ prailgins buitinės technikos tarnavimo laiką Anglijoje: žadamas ir kainų augimas

Naujų reikalavimų tikslas – prailginti produktų galiojimo laiką iki 10 metų ir būti draugiškesniems aplinkai. Tačiau viena bendrovė teigė, kad dėl naujų reikalavimų buitinė technika gali brangti.

„Teisė taisyti“ reikalavimai yra skirti „įmontuotam senėjimui“ spręsti, kai gamintojai sąmoningai gamina prietaisus, kurie sugenda po tam tikro laikotarpio, kad paskatintų vartotojus pirkti naujus.

Nors taisyklės jau įsigalioja, gamintojams duotas dvejų metų laikotarpis pradėti tiekti atsargines dalis. Ne paslaptis, kad žmonės skundžiasi, esą buitinė technika tarnauja nepakankamai ilgai, o sugedus jos neįmanoma pataisyti patiems, namuose.

Adamas Frenchas iš vartotojų grupės „Which?“ sakė, kad elektriniai prietaisai per dažnai patenka į sąvartyną, „nes juos per brangu arba per sunku sutaisyti“.

Nauji reikalavimai „turėtų užtikrinti, kad produktai tarnautų ilgiau ir padėtų sumažinti elektroninės įrangos atliekas“, sakė jis. Vartotojams bus prieinamos tik „paprastos ir saugios“ prietaisų dalys, įskaitant „skalbimo mašinos durelių vyrius arba šaldytuvų-šaldiklių krepšius ir lovelius“.

„Kitos dalys, susijusios su sunkesniu remontu, bus prieinamos tik profesionaliems remontininkams, pavyzdžiui, jūsų skalbimo mašinos variklis ar kaitinimo elementas“, – paaiškino A. Frenchas.

Tad dabar nebereikės išmesti daikto tik dėl to, kad sugedo maža įrenginio dalis ir jos nebėra kur nusipirkti. Dažnai nuplyšta guminė šaldytuvo durų apsauga, nulūžta skalbimo mašinos stalčiukai ar indaplovės bėgeliai. Užuot pirkę visiškai naują produktą, dabar galėsite įsigyti atsargines įrenginių dalis. Gamintojas privalės turėti atsarginių dalių 10 metų nuo produkto išleidimo, nepriklausomai nuo to, ar jis vis dar parduoda tą elektrinį įrenginį.

REKLAMA

Tai nekeičia pardavėjo ir gamintojo atsakomybės už prekės remontą. Jei prietaisui vis dar taikoma garantija, gamintojas ar mažmenininkas turėtų jį sutaisyti, tačiau dabar žmonėms papildomai garantuojama, kad jie ras ir atsarginę prietaiso dalį.

„Teisė taisyti“ bus tikras iššūkis ir žmonėms

Tai yra didelė kultūrinė permaina, nes reikės įtikinti žmones sutaisyti savo buitinę techniką, o ne ją išmesti.

Jungtinės Karalystės Žaliųjų aljanso išteklių politikos vadovė ir aplinkos apsaugos ekspertė Libby Peake teigė, kad nauji reglamentai „yra pirmasis mažas žingsnis link ilgalaikių, sutaisomų produktų suteikimo žmonėms“.

Tačiau ji teigė, kad netikslu sakyti, jog naujosios taisyklės sukuria „juridinę teisę į taisymą“.

„Vyriausybė nesuteikė vartotojams tokios teisės, nes atsarginės dalys ir taisomumo kriterijai yra skirti tik profesionaliems remontininkams, o ne žmonėms, kuriems priklauso gaminiai, – sakė ji. – Taip pat nėra jokios garantijos, kad atsarginės dalys ir remonto paslaugos bus prieinamos, todėl lieka nemažų kliūčių, jog tai būtų paprasčiausias numatytasis pasirinkimas.“

Varžymasis dėl kainų ir standartų

Viena bendrovė teigė, kad dėl šių reguliavimų gali brangti prietaisai. „Ebac“ vykdantysis pirmininkas Johnas Elliotas teigė, kad jo verslas visada prioritetu turėjo kuo ilgesnį daikto tarnavimo laiką.

„Mes nesistengiame gaminti pigiausių skalbimo mašinų. Mes gaminame tokias, kurios atliktų savo darbą ir tarnautų ilgai“, – sakė jis.

Įmonė jau penkis dešimtmečius gamina oro sausintuvus, vandens aušintuvus ir skalbimo mašinas Newton Aycliffe mieste, Durhamo grafystėje, JK. „Mūsų tikslas yra tvirtumas – ne tik mažos pradinės išlaidos, – teigė J. Elliotas. – Lengvai pataisomo ir ilgaamžio produkto paslaptis slypi dizaine.“

Apskritai, pasak J. Ellioto, nauji reikalavimai jo verslui didelės įtakos neturės. Bet turės konkurentams, kurie daug metų varžėsi dėl standartų ir kainų. „Negaliu prisiminti karto, kai negalėjome pataisyti produkto, – pridūrė jis. – Aš pasitikrinau – seniausiai mūsų remontuotai skalbimo mašinai buvo 25 metai.“

REKLAMA

Reikės daugiau inžinierių

Robas Johnsonas, taisyklos „Pacifica“ operacijų direktorius, teigė, kad jo įmonė dėl naujų taisyklių tikisi įdarbinti daugiau inžinierių.

Bendrovė jau turi 400 kvalifikuotų inžinierių, kurie klientų namuose sutaiso apie 6000 prietaisų per savaitę. Jo teigimu, nauji teisės aktai „suteiks klientams realų pasirinkimą“ – ar taisyti, ar pakeisti savo gaminį.

Jis teigė, kad įmonė greitai sutvarko tokius daiktus kaip indaplovių filtrai, skalbimo mašinų plombos ir sulūžusios šaldytuvo ar šaldiklio durys.

Sutaisyk pats

Žmonės skirtingai žiūri į buitinės technikos taisymą, rodo „YouGov“ tyrimai, skirti „BBC News“. Apklausti vyrai teigė, kad jie jaučiasi patogiau nei moterys bandydami taisyti prietaisus.

Daugumą taisytinų prietaisų galima rasti virtuvėje. Tačiau duomenys rodo, kad nedaugelis naudosis padidėjusiu atsarginių dalių prieinamumu.

Iš virtuvės prietaisų, kuriems taikomos naujos taisyklės, britams (22 proc.) – kas trečiam vyrui (32 proc.) ir perpus mažiau moterų (14 proc.) – patogiausia remontuoti skalbimo mašinas. Tačiau žmonės mažiau noriai taisytų ir indaploves (16 proc.).