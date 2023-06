TEA vadovas: naftos rinka antrąjį pusmetį gali įkaisti, galimas kainų šuolis

„Be abejo, tai [naftos kainų kilimas] priklausys nuo to, kokios gavybos politikos laikysis OPEC. Tačiau pažvelgę į savo duomenis, kurie laikomi orientyru tikriesiems rinkos dalyviams, matome, kad normaliomis sąlygomis antrasis pusmetis bus įtemptas. Tai neišvengiama dėl stipraus paklausos augimo – apie 2 mln. barelių per parą. (...) Taigi, gavybos mažinimas gali sukelti kainų šuolį“, – kalbėjo Fatihas Birolis.

Kita vertus, jis pabrėžė, kad neaiškumų šiuo metu yra daug, kurių pagrindinis – Kinijos ekonomikos raidos perspektyvos.

Pasak TEA vadovo, jei Kinijos ekonomika nusilps arba jei jos augimas gerokai atsiliks nuo dabartinių prognozių, naftos rinkoje gali įsivyrauti kainas stabdančios tendencijos, tačiau kitu atveju, OPEC ir jos partnerėms mažinant gavybą, rinkoje gali formuotis deficitas.

13 valstybių vienijančios OPEC ir 10 jos sąjungininkių – vadinamoji OPEC+ grupė – per pastarąjį pasitarimą birželio 4-ąją nusprendė sumažinti bendrą gavybos kvotą 2024 metams – 1,4 mln. iki 40,46 mln. barelių per parą. Be to, aljanso narės, anksčiau skelbusios savanorišką mažinimą iš viso 1,66 mln. barelių per parą, pratęsė šiuos įsipareigojimus ateinantiems metams.

Maža to, didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja Saudo Arabija paskelbė, kad liepos mėnesį savanoriškai sumažins gavybą dar 1 mln. barelių per parą, papildomai prie prisiimto ribojimo puse tiek iki kitų metų pabaigos.