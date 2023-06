Tauragėje tiesiamas pietinis aplinkkelis – pirmą dalį numatoma baigti jau šiemet

Tauragėje pagrindinė Dariaus ir Girėno gatvė sutampa su magistraliniu keliu A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, kuris išilgai kerta visą Tauragės miestą, eina per centrą ir senamiestį. Šia gatve vyksta intensyvus tranzitinis eismas, ja važiuojama Šiaulių, Rygos ir pasienyje esančios Panemunės kryptimi. Be to, tai vienintelė gatvė, kuria pasiekiama Tauragės pramoninė teritorija. Tiesiamas Tauragės pietinis aplinkkelis ateityje bus apie 15 km ilgio ir iš pietinės pusės aplenks miestą, nukreipdamas nuo miesto centro keliu A12 važiuojančio tranzitinio transporto srautus.

„Tauragės aplinkkelis pagerins Vakarų Lietuvos regiono ir tarptautinį susisiekimą, vykstantiems tranzitu leis greičiau ir patogiau apvažiuoti šį miestą, o Tauragės gyventojams užtikrins švaresnę aplinką, sumažins transporto srautus gatvėse, triukšmą ir oro taršą, pagerins eismo saugumą mieste. Atsižvelgdami į tai, šiam valstybei svarbiam vietinės reikšmės kelių projektui įgyvendinti skyrėme Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu tiesiama pirma Tauragės aplinkkelio dalis tarp Gedimino bei Dariaus ir Girėno gatvių. Ši beveik 3 km ilgio dviejų eismo juostų aplinkkelio atkarpa vadinsis Naująja gatve ir taps jungtimi tarp krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ir magistralinio kelio A12. Aplinkkelio ir magistralės A12 sankirtoje bus įrengta žiedinė sankryža, sankirtoje su Gedimino gatve (keliu Nr. 147) – šviesoforais reguliuojama sankryža. Palei aplinkkelį bus nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas, įrengtas apšvietimas, triukšmo mažinimo sienelės.

REKLAMA

„Šis ilgai lauktas ir Tauragei labai reikalingas projektas apie 20 procentų sumažins eismą centrinėse miesto gatvėse, o tai lems žymiai saugesnį žmonių judėjimą, pagerins gyventojų susisiekimą su Pramonės rajonu, užtikrins saugesnį eismą Žalgirių mikrorajone ir atvers naujas miesto teritorijas, kurios turės potencialo pritraukiant naujas investicijas“, – teigia Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas.

Aplinkkelio pirmos dalies tiesimas didžiąja dalimi finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, jam taip pat skiriama KPPP ir Tauragės rajono savivaldybės lėšų.

REKLAMA

REKLAMA

Tauragės pietinis aplinkkelis yra vienas iš 11-os valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių projektų, šiemet iš dalies finansuojamų KPPP lėšomis. Tokie projektai įgyvendinami Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Tauragėje.

Vyriausybės patvirtintoje KPPP sąmatoje šiais metais valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių projektams iš viso numatyta 16,133 mln. eurų.