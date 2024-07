Taupyk kaip čempionas, grilink kaip ponas: „Iki“ išdalins 7 „Kamado Bono“ grilių komplektus

REKLAMA

„Nuolat keliame kartelę rinkoje ir lojaliems pirkėjams taupyti padedame pačiais įvairiausiais būdais, kuriais lengva pasinaudoti kiekvienam. Ne tik kas savaitę siūlome solidžias nuolaidas apie 5 tūkstančiams prekių, bet į apsipirkimo procesą įtraukiame ir pirkėjų be galo pamėgtų žaidybinių elementų. Vienas naujausių jų – „Iki“ Taupymo žaidynės. Jose kviečiame apsiperkant ir toliau taupyti kaip įprasta, bet kartu dar ir pretenduoti laimėti tiek, kiek jie jau būsite sutaupę. Kad mūsų pirkėjai gautų dar daugiau naudos, vienijame jėgas ir su partneriais „Kamado Bono“ – kartu savo klientus apdovanosime ypač naudingais prizais, kad grilinimo sezonas tęstųsi nors ir visus metus“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Naujasis žaidimas labai paprastas – nuo pirmadienio „Iki“ lojalūs pirkėjai apsipirkdami jau pradeda rinkti žaidimo bilietus, kuriuos aktyvavę „Iki“ programėlėje, galės laimėti vieną iš grilių komplektų. Lojalumo žaidimo bilietus galima gauti 3 būdais:

su „Iki“ kortele apsipirkti už 15 Eur ir įsigyti bent vieną šviežios mėsos produktą, kurių kokybe ir asortimentu garsėja „Iki“;

pirkti produktus, kurie pažymėti specialiu žaidimo ženklu;

keisti jau turimus „Iki“ lojalumo taškus į papildomus žaidimo bilietus.

Laimėti, kaip ir grilinti su tinkama kepsnine, visai lengva. Viskas, ką reikia padaryti – tai rinkti bilietus ir nepamiršti jų aktyvuoti „Iki“ programėlėje. Kuo daugiau bilietų – tuo didesnė tikimybė laimėti. O rugpjūčio 21-23 d. net 7-iems burtų keliu išrinktiems laimingiesiems „Iki“ įteiks po „Kamado Bono Grande“ grilį su „Texas Club“ anglių pakuote.

Daugiau apie žaidimą ir jo taisykles rasite www.iki.lt.

Grilintojų keliai veda į „Iki“ – šluoja ir kokybišką šviežią mėsą, ir griliui paruoštus gaminius

Grilinimas – kone nacionalinis lietuvių sportas šiltuoju metų laiku, todėl jie aktyviai ieško kokybiškos produkcijos, kurią galima kepti ant žarijų. Daugelis jų išnaudoja „Iki“ parduotuvių patogumą – jose arčiau namų galima įsigyti maksimaliai šviežios kiaulienos, vištienos ar bulienos, o taupantys laiką ar ieškantys įvairovės renkasi iš itin gausaus kepimui jau paruoštų gaminių asortimento.

Lietuviška kilmė. „Iki“ parduotuvėse dominuoja lietuviška mėsa – ji sudaro net 95 proc. viso reguliaraus šviežios mėsos asortimento. O sveriamos mėsos skyriuje absoliučiai visa vištiena, kiauliena, jautiena – tik lietuviškos kilmės. G. Kitovės teigimu, „Iki“ pasirinkęs į savo parduotuves tiekti būtent mėsą iš Lietuvos ūkių, nes tai leidžia užtikrinti maksimalų jos šviežumą, kontrolę ir kokybę.

Šviežumas. „Iki“ stiprybė rinkoje – šviežių produktų asortimentas. Todėl mėsa nėra kaupiama, šaldoma, o į parduotuves pristatoma net 6 kartus per savaitę, taip rūpinantis nuolatiniu jos šviežumu.

Kiauliena pjaustoma, dešrelės kemšamos ir šašlykai marinuojami vietoje. Sveriamose vitrinose visa kiauliena – ne tik lietuviška, bet ir didžiosiose parduotuvėse mėsininkų išpjaustyta vietoje pagal aukščiausius standartus, todėl yra itin šviežia. Čia pat mėsininkai smulkina kiaulieną, kemša šviežias dešreles, ruošia šašlykus ir kitus pirkėjų pamėgtus gaminius.

Vištiena – be antibiotikų ir užauginta Lietuvoje. Sveriamose vitrinose „Iki“ parduodama reguliaraus asortimento šviežia vištiena yra lietuviška, užauginta be antibiotikų, be to – šviežiai mėsininkų išpjaustoma vietoje. Tuo tarpu norintys įsigyti be antibiotikų užaugintą ir 100 proc. lietuviškos kilmės, tačiau jau sufasuotą vištieną – savitarnos lentynose gali rinktis „Iki“ prekių ženklu pažymėtą vištieną.

Sveriamose lentynose – tik brandinta buliena. Sveriamose vitrinose esanti „Iki“ jautiena yra ypatinga ne tik dėl 100 proc. lietuviškos kilmės. Šiose vitrinose nėra jokios karvienos, o jautiena iš tiesų yra ne mažiau kaip 5 dienas brandinta buliaus mėsa. „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas pasakoja, kad brandinimas pirkėjams garantuoja kokybę, išskirtinį skonį bei naudingų medžiagų išlaikymą. Tokia mėsa yra minkštesnė, geresnės tekstūros, ją greičiau paruošti, o patiekalai su ja turi malonesnį aromatą.

Dar labiau išplėstas griliui tinkamas asortimentas, atsižvelgiant į pageidavimus. „Iki“ parduotuvėse rūpinamasi ypač gausia kepimui jau paruoštų gaminių pasiūla. Ją pirkėjai ras ne tik sveriamose lentynose, bet ir patogiai sufasuotą savitarnos skyriuose – teliks tik užkurti kepsninę ir paruošti šeimai šedevrui prilygsiantį patiekalą.

„Iki“ asortimente – aibė skirtingų skonių ir spalvų gaminių už gerą kainą iš kiaulienos, paukštienos, jautienos, žuvies, jūros gėrybių ir augalinių produktų. Be to, gausu ir priedų grilio patiekalams – nuo nuostabiai traškių agurkėlių ir gardžių pažadų iki kepimui paruoštų bulvyčių.

„Prieš kiekvieną sezoną dar labiau išplečiame šį asortimentą, kurį itin vertina laiką ir pinigus taupantys pirkėjai. Tačiau niekada nenustojame stengtis dėl savo lankytojų ir ieškome būdų dar labiau pagerinti jų apsipirkimo patirtį. Todėl neseniai asortimentą papildėme ir dar viena naujiena – mūsų suburtos „Iki“ klientų valdybos pasiūlytais jau paruoštais kotletukais mėsainiams. Taip iš tiesų įsiklausydami į savo pirkėjų pageidavimus galime būti dar arčiau jų ir su kaupu pateisinti jų lūkesčius“, – sako G. Kitovė.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti ir sužinoti apie naujausias kampanijas paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje kiekvienas pirkėjas ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudamas lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.