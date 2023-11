Tarp TOP 5 patraukliausių naudų „Iki“ darbuotojams – galimybės užsidirbti daugiau ir karjeros perspektyvos

REKLAMA

„Viena iš esminių „Iki“ vertybių – visi esame vienas kumštis. Kad ir kokios pareigos ar patirtis būtų, tikime ir pasitikime vieni kitais, todėl rūpestis darbuotojais yra natūrali tokio požiūrio dalis. Reguliariai peržiūrime ir keliame atlyginimus, siūlome papildomas naudas, plačias galimybes karjerai – tam, kad išlaikytumėme esamų darbuotojų aistrą pirmauti ir pritrauktumėme naujų, kurie nori prisijungti prie drąsių mūsų sprendimų rinkoje įgyvendinimo“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

Plati papildomų naudų įvairovė

Tyrimai rodo, kad norimiausios motyvacinės priemonės šalyje – tiek finansinės (atlygis, premijos, vienkartinės išmokos), tiek ir padedančios išlaikyti darbo bei asmeninio gyvenimo balansą: lankstus grafikas, papildomi laisvadieniai, sveikatos draudimas, švenčių dovanėlės. Į TOP 10 patenka ir tos priemonės, kurios padeda augti profesine prasme: vadovų suteikiamas grįžtamasis ryšys, taip pat kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, rodo „Kantar“ 2022 m. atliktas „Lietuvos darbuotojų įsitraukimo“ tyrimas.

„Stiprią, patikimą komandą suburti ir išlaikyti padeda lankstumas bei tai, kad nuolat stebime darbuotojų lūkesčių pulsą. Vadovai su savo komandos nariais atvirai kalbasi apie nuveiktus darbus, keliamus tikslus ir priemones jų pasiekti. Galime pasidžiaugti, kad nuolatinis prioritetas mūsų žmonių gerovei mums leido sukurti tokią papildomų naudų sistemą, kad užtikrintumėme platų geidžiamiausių motyvacinių priemonių spektrą. Esame skirtingi, ir kiekvienas „Iki“ yra vienodai svarbus. Todėl mums rūpi, kad būtų atliepti visų darbuotojų lūkesčiai, kad ir kokie jų interesai ar poreikiai būtų“, – sako Monika Milė, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.

Šiemet gausų papildomų naudų sąrašą papildė ir dar viena, pirmąkart pasiekusi darbuotojų atžalas: papildomai įsteigti mokykliniai krepšeliai Rugsėjo 1-osios proga. Tuo tarpu tarp pačių darbuotojų labiausiai vertinamų ir patraukliausių M. Milė įvardija penkias jų.

Galimybė užsidirbti daugiau

Kiekvienam „Iki“ parduotuvių, logistikos centro darbuotojui, prekių surinkėjui suteikiamos galimybės užsidirbti papildomų pajamų. Parduotuvių darbuotojai, esant poreikiui, gali padirbėti kitoje „Iki“ tinklo parduotuvėje. Prekių surinkėjams galioja paprasta bonusinė sistema, o priedo dydis gali siekti ir 50 proc. Tuo tarpu logistikoje sudaromos galimybės uždirbti daugiau imantis papildomo darbo. Be to, „Iki“ skiria solidžią – net 400 eurų – premiją, jei į komandą darbuotojas atves patikimą žmogų.

Patogu: nuo nemokamo maitinimo iki darbo arčiau namų

„Iki“ nuolat plečiasi ir turi vieną didžiausią parduotuvių tinklų Lietuvoje, todėl darbuotojai gali rinktis darbo vietą arčiausiai savo namų ar, pavyzdžiui, mokymosi įstaigos. Taip jie gali sutaupyti ne tik pinigų kelionėms į darbą, bet ir savo brangaus laiko.

Dar daugiau, „Iki“ suteikia ir nemokamus pietus parduotuvių, gamybos padalinio darbuotojams, o jeigu darbo vieta nutolusi nuo miesto – priklausomai nuo lokacijos, pasirūpina ir kelione į darbą.

Lankstus darbo grafikas

Lankstumas – vienas didžiausių prioritetų šiuolaikiniam darbuotojui, todėl „Iki“ tam skiria ypač daug dėmesio. Darbą „Iki“ parduotuvėse, logistikoje galima nesunkiai priderinti prie asmeninių poreikių – sėkmingai įgyvendinami įvairūs darbo modeliai, todėl nesunku atrasti tokį grafiką, kuris būtų patogus konkrečiam darbuotojui ir atitinkantis būtent jo lūkesčius. Darbas „Iki“ – tai darbas patogesniam gyvenimui.

Sveikatingumo programos

Papildomas sveikatos draudimas – ypač pageidaujama papildoma nauda, kurią „Iki“ savo darbuotojams užtikrina jau trečius metus iš eilės. Su juo pas medikus „Iki“ darbuotojai gali patekti be eilių ir be siuntimų, gydytis ir profilaktiškai tirtis sveikatą – nemokamai. Be to, dar ir gerokai pigiau lankytis pas odontologą, o vaistų, medicinos pagalbos priemonių, vitaminų, maisto papildų įsigyti su 50 proc. nuolaida.

Darbuotojų sveikatai „Iki“ dėmesio skiria ir kitais būdais: kasmet suteikia galimybę nemokamai pasiskiepyti nuo sezoninio gripo, yra įkūrusi anoniminę telefono liniją „Kaip jautiesi?“, kuria nuotoliniu būdu teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos, taip pat organizuojami seminarai, e-mokymai apie emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą. „Iki“ komanda kartu dalyvauja žingsnių skaičiavimo iššūkiuose, ėjimo, bėgimo, važiavimo dviračiais iniciatyvose, rengia mankštas darbo vietoje ir žygius po Lietuvą.

Augimo skatinimas ir karjeros galimybės

„Iki“ tinklas į Lietuvos rinką yra atnešęs nemažai naujovių, o tai lemia ir vyraujanti kultūra bendrovėje – esame drąsūs, alkani žinių ir proveržio, ieškome kelių, kad visiems kasdienybė būtų patogesnė ir lengvesnė. Dėl to profesinis tobulėjimas – viena iš labiausiai vertinamų savybių „Iki“. Tam skiriame daug išteklių: nuo „IKI Akademijos“ mokymų centrų naujokams iki profesinių mokymų darbuotojų kvalifikacijai kelti, lyderystės kompetencijoms stiprinti, bendradarbiavimui ir komandiniam darbui skatinti“, – pasakoja M. Milė.

Kiekvienam darbuotojui, kurio akys dega noru mokytis, „Iki“ padeda atskleisti savo talentą ir suteikia puikias vidinės karjeros galimybes. Nesvarbus nei miestas, nei pareigos – keisti kryptį ir kilti karjeros laiptais „Iki“ tinkle galima iš bet kurios pozicijos.

Būdamas vienu didžiausių darbdavių šalyje, „Iki“ siūlo plačias karjeros galimybes: įvairias pozicijas parduotuvėse, gamybos padaliniuose, logistikoje, biure. Be to, „Iki“ priklauso daugiau nei 20 šalių veikiančiai „Rewe“ grupei, o tai atveria galimybes ir tarptautinei karjerai.

Pasak M. Milės, šios yra tik dalis papildomų darbuotojams siūlomų naudų, tarp kurių – ir nuolaida apsipirkimui „Iki“ prekybos centruose, vienkartinės piniginės išmokos vestuvių, vaiko gimimo progomis, mirus artimajam, gaisro atveju, papildoma atostogų diena ilgamečiams darbuotojams, kalėdinės dovanos, įmonės šventės bei kitos.

Apie visas siūlomas naudas ir karjeros galimybes visoje Lietuvoje daugiau sužinokite čia: https://iki.lt/karjera/