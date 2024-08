Tai, ko dar nežinojote apie populiariausią visų laikų prekę parduotuvėse: „Iki“ ji išsiskiria tvarumu

REKLAMA

Pasak Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, kiekvieną dieną „Iki“ komanda dirba ne tik rūpindamasi, kaip sukurti dar geresnę apsipirkimo patirtį pirkėjams čia ir dabar, bet ir galvodama apie ateitį. Todėl tvarumo principai yra neatskiriama „Iki“ strategijos ir sprendimų dalis.

„Kai kurie šių tvarumu grįstų sprendimų pirkėjams yra puikiai matomi ir prisideda prie kokybiškesnio apsipirkimo: pavyzdžiui, siūlome daugiau nei 400 ekologiškų produktų, „Iki“ vištiena yra užauginta be antibiotikų, tortuose, pyragėliuose bei kulinarijos gaminiuose naudojame tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius, prie dešimčių mūsų parduotuvių galima krautis elektromobilius. Kiti pasiekimai, tokie kaip nauji saulės kolektoriai, modernios šaldymo sistemos, lieka nematomi pirkėjų akiai. Laikomės principo, kad net ir maži pokyčiai gali atnešti didelę naudą, todėl nuolatos ieškome kelių, kaip dar labiau didinti savo draugiškumą aplinkai, o į šią kelionę įtraukti ir pirkėjus“, – pažymi N. Kvietkauskaitė.

Vienas iš to pavyzdžių – maišeliai. Dalis pirkėjų jau įprato į parduotuvę atsinešti savo daugkartinį krepšį, į kurį susideda visus pirkinius kasoje. Tačiau daugelis vis dar kliaujasi parduotuvėse siūlomais maišeliais. Iš tiesų būtent jie yra visų laikų populiariausia prekė prekybos tinkle, atskleidžia „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

„Per metus nuperkama tūkstančių tūkstančiai pirkinių maišelių. Pastaraisiais metais pirkėjai pamėgę popierinius maišelius, kurie yra tvirti, talpūs ir gali būti panaudojami ne kartą. Be to, stipriai auga ir daugkartinių medžiaginių maišelių paklausa – priklausomai nuo dydžio, jų pardavimai per pirmus 7 šių metų mėnesius išaugę nuo 30 iki 70 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – pažymi G. Kitovė.

Visgi, didžiausia dalis pirkėjų yra ištikimi tradiciniams plastikiniams maišeliams. Todėl „Iki“ dar prieš kelerius metus rado būdą, kaip ir pateisinti tokių pirkėjų lūkesčius, ir tapti dar draugiškesne aplinkai įmone.

„Iki“ pirkinių maišeliai – iš plastiko atliekų

„Kiekvienas savo namuose patiriame, kad atliekų rūšiavimas – atsakinga užduotis. Todėl nesunku suprasti, kokio masto ir svarbos klausimas tai yra prekybos tinklui. „Iki“ įsipareigojęs efektyviai rinkti ir rūšiuoti atliekas, nes juk esame atsakingi ne tik už tas atliekas, kurios susidaro dėl mūsų gamybos, bet ir už pakuotes, kuriose į prekybos vietas atkeliauja tiekėjų produkcija. Investuojame į įrangą, padedančią efektyviau rinkti ir perdirbti pakuočių atliekas, taip pat nuolat ieškome partnerių, kurie galėtų panaudoti mūsų atliekas kuriant kitus vertingus produktus ir paslaugas“, – sako Indrė Beinoravičienė, „Iki“ tvarumo projektų vadovė.

Tuo savo akimis „Iki“ sandėliuose įsitikino ir pirkėjai – naujoji „Iki“ klientų valdyba, posėdžio Panevėžyje metu vasarą apžiūrėjusi modernų „Iki“ logistikos centrą. Klientų valdybos nariams pro akis neprasprūdo, kad bendrovė imasi reikšmingų veiksmų tvarumo srityje. Juolab, kad daug jų daroma sava „Iki“ iniciatyva, o ne dėl oficialių įpareigojimų ar reikalavimų.

Klientų valdybos narei Ugnei ypač didelį įspūdį paliko faktas, kad „Iki“ plastikinius pirkinių maišelius gamina iš 100 proc. perdirbto plastiko, kuris surinktas pačio tinklo. „Iki“ yra vienintelis mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje, gaminantis juos iš savo pačių plastiko atliekų ir turintis „ReLDPE“ sertifikatą. Vien 2023 m. „Iki“ perdavė beveik 100 tonų plastiko atliekų UAB „Gerovė“, kuri jas panaudojo plastikinių maišelių gamybai.

Iš plastiko atliekų gaminami ne tik maišeliai pirkėjams, bet jos virsta ir automobilių detalėmis. Nuo 2018 m. „Iki“ bendradarbiauja su UAB „Virbantė“, kuri perdirba juodas plastikines dėžes ir jas panaudoja automobilių detalėms lieti. 2023 m. perduota ir perdirbta daugiau kaip 150 tonų kietojo plastiko atliekų. Perdirbimo procesas apima plastiko smulkinimą ir lydymą į granules, kurios vėliau naudojamos įvairioms detalėms – salono elementams ar valstybinių numerių rėmams – gaminti.

Panaudotas aliejus virsta biodegalais

Aktyviai perdirbamos ir kitos atliekos. Pavyzdžiui, 2023 m. „Iki“ baigė įgyvendinti kartono presų projektą – visose didesnėse nei 500 m2 parduotuvėse buvo įrengti presai, naudojami efektyviai suspausti ir supakuoti kartono atliekas, kad jas būtų patogu perdirbti.

Tuo tarpu „Iki“ gamyboje panaudotą aliejų partnerė UAB „Biomotorai“ perdirba. 2023 m. iš „Iki“ kepyklų ir kulinarijos centro buvo surinkta 46 tonos panaudoto aliejaus, kuris po perdirbimo virto biodegalais.

Be to, „Iki“ siekia užtikrinti, kad atliekos nebūtų vežamos į sąvartynus. Visos nekomunalinės atliekos perdirbamos ir siunčiamos trečiosioms šalims, kad būtų tinkamai apdorotos ir išrūšiuotos, o kai įmanoma, daugiausia dėmesio skiriama pakartotiniam panaudojimui. Tai taikoma ir maisto atliekoms, kurių kiekį iki 2030 m. „Iki“ siekia sumažinti 50 proc.

Darbai nuolat verda – pakuotės vis tobulinamos

Dar daugiau, „Iki“ nuosekliai rūpinasi ir parduodamų prekių pakuočių tvarumu. Pakuotėms tenka labai svarbus vaidmuo išsaugant maisto produktų šviežumą ir kokybę, kuriais garsėja „Iki“ produkcija. Tačiau išmestos jos dažnai patenka į sąvartynus ir kenkia aplinkai. Atsižvelgdama į tai, „Iki“ siekia naudoti kuo ekologiškesnes pakuotes. Taip pat laikosi „REWE Group“ pakuočių strategijos: vengti, mažinti ir tobulinti pakuotes.

„2024 m. pradžioje atlikome visų pakuočių, naudojamų mūsų privataus prekės ženklo kulinarijos ir konditerijos produktų gamyboje, auditą, kad nustatytume galimybes padidinti perdirbto plastiko dalį, taip pat nustatytume ir ieškotume alternatyvų labiausiai aplinką teršiančioms pakuotėms. Mūsų tikslas – 100 % perdirbto plastiko pakuotės visiems privataus prekės ženklo produktams“, – pažymi I. Beinoravičienė.

Su visa „Iki“ tvarumo ataskaita už 2023 m. susipažinkite čia: iki.lt/tvarumas.