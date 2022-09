Svarbu nepasirinkusiems elektros tiekėjo: žada III etapą pratęsti iki 2026 metų

Tokių pakeitimų Energetikos ministerija ėmėsi dėl drastiškai pakilusių elektros kainų.

Šiuo metu numatoma, kad III etapas įvyks iki 2022 metų gruodžio mėnesio. Jei bus priimtas ministerijos siūlymas, šis terminas bus pratęstas iki 2026 metų.

Į III elektros rinkos liberalizavimo etapą patenka visi ūkiai, kurie sunauduja elektros iki 1000 kWh per metus.

Aptars energijos taupymo planą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šiandieną Vyriausybė aptars Energetikos ministerijos parengtą energijos taupymo planą.

REKLAMA

Plane siūloma valstybės institucijoms iki 19 laipsnių mažinti temperatūrą patalpose žiemą , o vasarą – didinti iki 27 laipsnių, išjungti karštą vandenį, mažinti apšvietimą, be to, siūloma dviem mėnesiais ilgiau – nuo spalio iki gegužės – riboti leistiną greitį keliuose iki 110 km per valandą.

Skaičiuojama, kad valstybei tai padėtų sutaupyti apie 140-160 GWh energijos, arba apie 50 mln. eurų per metus.

Be to, siūloma leisti tų biudžetinių įstaigų, valstybės institucijų ir įmonių, kurios jau taiko nuotolinį darbą, darbuotojams nuotoliu dirbti penktadieniais ir pirmadieniais – taip būtų galima keturioms dienoms iš eilės šildymo temperatūrą patalpose sumažinti iki 17 laipsnių.

Preliminariais skaičiavimais, augant energijos kainoms ir nesiėmus jokių priemonių valstybės sąnaudos vien už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų. Turto banko duomenimis, dar 2021 metais jos buvo 98 mln. eurų.