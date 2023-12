Sutriko Vilniaus oro uosto darbas: vėluoja 6 skrydžiai

Kaip portalą tv3.lt informavo Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, oro uosto veikla sutriko dėl to, kad lėktuvai negalėjo būti apipurkšti specialiu skysčiu, neleidžiančiu susidaryti ledui.

„Vilniaus oro uoste dėl antžeminio aptarnavimo kompanijos specialaus transporto – nuledinimo skysčio įrangos – gedimo šiandien ryte buvo fiksuojami skrydžių vėlavimai.

Mūsų žiniomis, dėl įrangos gedimo laiku negalėjo nuledinti vienos iš kompanijų aptarnaujamų lėktuvų“, – komentavo T. Vasiliauskas.

Pasak jo, šiuo metu problema sprendžiama. Tačiau, kada ji bus išspręsta, atstovas neatsakė.

„Technikos gedimas turėjo įtakos viso 6 skrydžiams, kurių išvykimo laikai pavėlinti.

Keleiviais rūpinasi antžeminio aptarnavimo kompanija, kuri ir atlieka tiek keleivių registraciją, laipinimą, tiek orlaivio paruošimą skrydžiui“, – nurodė T. Vasiliauskas.

Kol kas nepavyko gauti „Baltic Ground Services“, kuri aptarnauja lėktuvus, komentaro.

Ši įmonė priklauso „Avia Solutions Group“, kurią valdo vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Gediminas Žiemelis.

Lietuvos oro uostų spalio statistika rodo, kad per spalį, paskutinį aviacijos vasaros sezono mėnesį, viso trijuose oro uostuose aptarnauta beveik 597 tūkst. keleivių, iš jų net 451,5 tūkst. (+11 proc. lyginant su 2022 metų tuo pačiu mėnesiu) keliavo būtent per Vilniaus oro uostą, toks mėnesinis keleivių skaičius šiame oro uoste – didžiausias per visus 2023 metus.

Anot oro uostų atstovų, spalio mėnuo Vilniaus oro uoste lenkė net tradiciškai aktyviausius vasaros mėnesius – 2023 metų birželį aptarnauta 419,5 tūkst., liepą – 429 tūkst., o rugpjūtį – 446 tūkst. keleivių.