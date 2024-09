Susigundę 8 tūkstančių eurų algomis žmonės keičia profesiją: paklausa – kaip niekad didelė

„Front end“ programuotojas yra atsakingas už viską, ką atėjęs į interneto svetainę mato vartotojas. Darbo paieškų platformoje cvonline.lt už tokią poziciją galima rasti ir 8 tūkst. eurų ant popieriaus siekiantį atlyginimą.

Tarp 20 didžiausią atlyginimą Lietuvoje gaunančių pareigų sąraše randame 5 su IT susijusias pareigas. Tai: IT architektas – vidutinis atlyginimas į rankas siekia 3889 eurus, IT skyriaus vadovas – vidutinė alga – 3746 eurai, pagrindinis programuotojas – 3576 eurai, „Go“ programuotojas – 3527 eurai, programinės įrangos kūrimu užsiimantis „DevOps“ inžinierius – vidutinė alga – 3524 eurai.

Manoalga.lt sudarytame kategorijų, kuriose didžiausi vidutiniai darbuotojų mėnesiniai atlyginimai, sąraše, informacinės technologijos užima 3 vietą – atlyginimo į rankas vidurkis šiame sektoriuje siekia 2380 eurus.

Verta pabrėžti, kad ne visi programuotojai gali džiaugtis 8 tūkst. eurų siekiančiais atlyginimais. Pavyzdžiui, žemesnio lygio IT inžinieriams siūlomas 1600–1900 eurų bruto užmokestis, į rankas tai būtų nuo 1050 eurų. Pareigų ir atlyginimų amplitudė šiame sektoriuje yra gana plati.

Įmonės ieško patyrusių IT specialistų, aukštoms ir brangiai apmokamoms pareigoms užimti jie reikalauja turėti bent 3–5 metus darbo patirties.

„Būtent tokie specialistai yra paklausiausi ir jų atlyginimai yra ženkliai didesni nei IT rinkos naujokų”, – teigia cvonline.lt marketingo vadovė Rita Karavaitienė.

Paklausa toliau tik auga

IT specialistų poreikis išlieka stabiliai aukštas. Kaip teigia R. Karavaitienė, kiekvieną mėnesį cvonline.lt įmonės paskelbia apie 400 darbo pasiūlymų, skirtų IT specialistams. Ir šis skaičius yra kiek mažesnis nei pernai – 2023 m. tokio pobūdžio skelbimų buvo 15 proc. daugiau. Bet net su tokiu pokyčiu IT specialistai yra vieni paklausiausių Lietuvos rinkoje.

Lietuvos verslo konfederacijos l. e. p. generalinio direktoriaus Emilio Ruželės teigimu, IT specialistai yra paklausūs ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

„Pagal Lietuvos eksporto rodiklius, ženkliai didėja mūsų paslaugų dalis, mūsų eksportas į visą pasaulį. Būtent IT ir panašios sritys yra tos, kurios mažiausiai jaučia valstybių sienas ir galima tas paslaugas teikti visam pasauliui. Todėl jis ir toliau didės“, – teigia E. Ruželė.

Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, IT specialistų paklausa tik didės. Programavimo kursus siūlančios įmonės „Code Academy“ generalinis direktorius Edvinas Šumskas pasakoja, kad ateityje specialistų poreikis bus dvigubai didesnis, nei tokių specialistų yra paruošiama dabar. Ir dirbtinis intelektas, anot jo, iš IT srities darbo vietų neatims.

„Viskas skaitmenizuojasi, tai automatiškai atsiranda didesni duomenų kiekiai. Kai atsiranda didesni duomenų kiekiai, reikia daugiau analitikų. Kai dirbama su daugiau produktų, reiškia, reikia daugiau testuotojų. Kai daugėja duomenų, reikia ir kibernetinio saugumo prižiūrėtojų. Kiekviena grandis viena kitą veja ir specialistų poreikis tik didėja“, – apibendrina E. Šumskas.

Susigundę IT keičia specialybę

Esant dideliam IT specialistų poreikiui, dalis kitų profesijų atstovų nusprendžia persikvalifikuoti į programuotojus ar kitus IT sektoriaus darbuotojus. Pasak E. Šumsko, nuo „Code Academy“ įkūrimo 2016 m. IT kursus baigė virš 11 tūkst. žmonių, kiekvieną dieną čia mokosi 500–800 mokinių.

„Jaunimas nori didesnių atlyginimų ir darbo tvarkos. O vyresni žmonės mokosi IT dėl savo įgytos pirmosios specialybės, anksčiau įgytos kvalifikacijos. Pavyzdžiui, pramonės sektoriuje daug kas skaitmenizuojasi ir turimų įgūdžių vyresniems žmonėms nebeužtenka. Todėl nemažas procentas žmonių nori išlikti toje pačioje įmonėje, tad jiems reikia naujų kompetencijų“, – teigia E. Šumskas.

IT kursai trunka nuo 350 val., jei mokomasi dirbti su jau sukurtais produktais bei technologijomis (skaitmeninė rinkodara, web dizainas), iki 500 val., jei mokomasi programavimo kodų ar kibernetinio saugumo.

Reikia ne tik didelės algos

IT įmonių darbuotojams tik gero atlyginimo neužtenka. Kad prisiviliotų patirties turintį IT specialistą verslai siūlo įvairius bonusus: nemokamus užkandžius, pietus ar gėrimus darbe, nuotolinį darbą, kuris iki karantino Lietuvoje buvo mažai kam priimtinas.

E. Ruželė teigia, kad IT sektorius yra vienas iš labiausiai įvairiomis naudomis darbuotojus bandantis pritraukti sektorius šalyje.

„Be atlyginimo yra ir kitų naudų: keturių dienų darbo savaitė, neribotų atostogų skaičius, darbo lankstumas, naudos ofise: nuo maisto iki sporto, taip pat galimybė dirbti iš namų“, – vardija E. Ruželė.

Tiesa, R. Karaivaitienė pabrėžia, kad įmonių siūlomos naudos pastaraisiais metais gerokai susivienodino, tad itin patogias sąlygas siūlo ne tik IT srities darbuotojams.